France Football asegura que el Real Madrid sabe “orquestar campañas” para ganar el Balón de Oro [Video]

El Real Madrid es el equipo que más nominados y ganadores del Balón de Oro ha tenido en los últimos años, desde Cristiano Ronaldo, pasando por Luka Modric y ahora, posiblemente Karim Benzema, algo que ha reconocido el director de France Football, Pascal Ferré como fruto de una gran “campaña”.

En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Pascal Ferré afirmó que el conjunto ‘Merengue’ trabaja de gran forma para siempre proyectar una estrella. “Florentino Pérez orquesta bien las campañas, de forma tácita, sin derivas, todo lo que hace está autorizado”.

En ese sentido, el director de la prestigiosa revista encargada de entregar el Balón de Oro desde 1956, asegura que las campañas “no te hacen ganar, pero pueden hacer que pierdas cuando hay un mal mensaje o un mal gesto”.

“Hay maquinarias como la del Real Madrid que son muy fuertes. Su inteligencia es que apoyan a un solo jugador. Durante años fue Cristiano Ronaldo y ahora es Karim Benzema. Eso evita que se dispersen los votos”, indicó.

Además, señaló que el Real Madrid ha logrado comprender a la perfección como impulsar a su estrella del momento para siempre ser uno de los favoritos a ganar este galardón. “Saben como funciona esto. No es casualidad si es el club que más veces lo ha ganado”.

Sobre Karim Benzema siempre pesará la condena por complicidad en el caso de chantaje contra su compatriota y excompañero de selección Mathieu Valbuena, sin embargo, Pascal Ferré no cree que esto influya en la decisión del jurado.

“Pienso que eso ya ha sido tenido en cuenta por los jurados, pero no creo que sea un elemento esencial. El Balón de Oro no es el Nobel de la Paz, han votado sobre once meses de competición”, sentenció.

Cabe destacar que el último francés en conquistar el Balón de Oro fue Zinedine Zidane en 1998, por lo que, de ganarlo Benzema, acabaría con una sequía de 24 años para Francia sin tener al mejor jugador del mundo en una temporada.

