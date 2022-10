Camila Cabello no se deja influenciar por las redes sociales: borró las aplicaciones de social media de su celular

Camila Cabello es una joven cantante que con los años ha aprendido que las redes sociales pueden obstruir su proceso creativo, razón por la cual no está pendiente de los mensajes que pueda recibir en éstas. Es más, con tal de que estas no la alteren llegó a medidas tales que éstas ya no forman parte de su día a día. “Yo ya borré todas mis aplicaciones de social media de mi celular, no estoy viendo los comentarios porque eso me quita el focus (enfoque) de crear y ser artista“, dijo Cabello en una entrevista reciente con Mezcalent.

La intérprete de “Havana” destacó que ella respeta las opiniones de personas cercanas, que realmente la conocen. Por eso es que no permite que los comentarios de desconocidos lleguen a ella, ya que no considera que esto sea sano, para nadie a nivel general. En esta conversación con Mezcalent, Camila también dejó en claro, que para en su camino al éxito lo más importante es la integridad para lograr una carrera sólida, hecho que se permite enseñarles a sus pupilos como “coach” en el programa “The Voice”.

“Es importante hablar de la integridad, de que al final del día tienes que ser verdadero a ti mismo, tienes que trabajar en ser la versión más auténtica de ti. Puede que sea un camino más ‘slow and steady’ (lento y constante), pero eso es lo que hace una carrera larga”, dijo.

Las curvas de Camila Cabello

En los últimos meses el cuerpo de Camila Cabello generó debate, porque muchos la han criticado por no ser, dizque, lo suficientemente flaca como para llevar un hilo dental en la playa, mientras que para otros no tiene las curvas suficientes.

Para la cantante es importante el movimiento del “postive body”, ya que reconoce que cada cuerpo es diferente según la cultura. Por su lado cubano le dicen que está muy flaca y en el anglosajón creen que tiene demasiadas curvas. Al final del día es importante respetar el cuerpo humano y reconocen que todos tenemos derecho a ser diferentes. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

