Francisca Lachapel comparte su rutina en el gimnasio y la felicitan por su aspecto físico “sin bisturí”

La conductora Francisca Lachapel desde el nacimiento de su hijo, Gennaro mostró lo que fue el incremento de peso tan considerable que llegó a tener. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo ella comenzó a implementar ciertas estrategias para mejorar su apariencia física. El pasado mes de mayo fue cuando ella y Francesco Zampogna realizaron su ceremonia eclesiástica, para ese entonces la dominicana mostró el gran cambio que había dado.

Además, su gran amigo Alejandro Chabán tiene un gran emprendimiento que consiste en la venta de productos que ayudan a las personas a rebajar, tal como ha sido el caso de la ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015, quien además siempre se encarga de hacerle publicidad en su cuenta de Instagram.

Recientemente compartió un video donde se le puede ver entrenando en una caminadora acompañada de un instructor, quien la va motivando durante su exigente rutina de ejercicios para seguir trabajando las zonas de su cuerpo que le faltan, así como para mantener las que ya se encuentran listas.

La esposa de Zampogna sin duda terminó sorprendiendo a sus más de cuatro millones de seguidores de la red social de la camarita al ver la disciplina que tiene a la hora de proponerse a mejorar de ella todo lo que desea. A su vez, muchos aprovecharon para destacar el arduo trabajo que hace con su cuerpo, no solamente por físico también por cuestiones de salud.

“Eso mi Fran!! Te ves espectacular”, “Disciplina, perseverancia y oídos sordos a palabras necias”, “Qué brutal tu cambio”, “Me encanta, me inspiras”, “Necesito a alguien que me motive así”, “Eres una dura”, “Así de buena me quiero poner”, “Préstame a tu entrenador”, “Hermosa!!! Te ves súper”, “Eres una dura en esa caminadora”, “Tenía que ser dominicana”, “Sin bisturí”, “Eres grandiosa”, “Wow, Francisca. Inspiración total”, “Yo así corriendo pero por el pan jajajajajaja”, fueron algunos de los comentarios que generó el video compartido.

A finales del mes de septiembre fue cuando Francisca volvió a lucir un traje de baño de dos piezas mientras se encontraba de luna de miel en familia, al tiempo que los tres se encontraba en un recorrido por Grecia.

Te puede interesar:

· Francisca Lachapel asoma la posibilidad de volver a convertirse en madre: “Se me antojó el segundo”

· Francisca Lachapel volvió “liviana” a ‘Despierta América’ tras su luna de miel en familia

· Francisca Lachapel sorprende con un bikini blanco en Grecia y le dicen: “Lo fea no se te quita”