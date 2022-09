Francisca Lachapel sorprende con un bikini blanco en Grecia y le dicen: “Lo fea no se te quita”

La presentadora Francisca Lachapel el pasado fin de semana anunció que viajó con su familia para aprovechar de disfrutar su luna de miel, y es que además tomaron como destino Grecia y ha sido a través de Instagram donde ha publicado lo que ha sido la estadía.

Sin embargo, muchos de sus usuarios se han sorprendido con una foto donde luce un traje de baño blanco de dos partes que resalta su color de piel, al tiempo que asegura que se encuentra “modelando un poquito en Grecia”.

A su vez, muchos de los internautas han manifestado su asombro al verla usando bikini, y es que durante algunos meses lo dejó de hacer por todos las libras que llegó a subir durante su embarazo con Gennaro. Por ello, infinidades de seguidores le comentaron lo bien que se ve ahora luego de adelgazar.

“Dando bikinazo del sur pa’ Grecia”, “Ehh qué bizcocho”, “Mujer orgánica sin filtro, no make up”, “Esto es súper raro que subas fotos así, deberías hacerlas más a menudo”, “Con eso se nace, estás muy linda, sigue disfrutando de Grecia”, “Dando cuerpa en Grecia”, “Te ves espectacular, gracias por ser tú”, “Todo tu esfuerzo se ve reflejado en ese cuerpazo”, “Qué bonita Nuestra Belleza Latina“, “Muy linda”, “Eres tan bella, te admiro muchísimo”, fueron algunas de las impresiones que generó el post.

Pese a que muchos la felicitaron por su gran cambio en su apariencia física, otros no estuvieron de acuerdo. Por ello, llegó a recibir hasta recomendaciones al momento de compartir una imagen en las redes sociales y así no ser criticada. Además, algunos internautas dijeron que no le quedaba bien ese traje de baño que llevaba.

“No me gusta para nada ese traje de baño, ni se ve bien y el que te dice que se ve bien te miente”, “Una pieza mal elegida hace perder toda elegancia. Es muy mala calidad”, “Chequea bien las fotos antes de subirlas para que no le de pies a los burlones”, “Con ese cuerpo de yuca esa mujer, está mostrando todo eso”, “Estoy de acuerdo, ese traje de baño no le va bien, mejor uno entero y un color llamativo, ese se le ve horrible”, “Lo fea y desacuerpada no se te quita con nada“, escribieron.

