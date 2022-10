Francisca Lachapel asoma la posibilidad de volver a convertirse en madre: “Se me antojó el segundo”

La conductora Francisca Lachapel el pasado mes de septiembre estuvo de luna de miel en familia, momento que aprovechó para viajar a Grecia en compañía de sus seres queridos, debido a que en mayo cuando se casaron no tuvieron el tiempo suficiente para poder estar en privado.

Desde el momento en el que los internautas se enteraron que la dominicana y Francesco Zampogna se irían de viaje fueron muchos los comentarios que se registraron en la cuenta de Instagram de la presentadora de ‘Despierta América‘, y es que varios mencionaron que ya era momento que ellos le dieran un hermano a Gennaro.

El pasado viernes durante una transmisión del mencionado programa estaban hablando de la llegada del primer hijo entre Sara Escobar y Mau Montaner, y la ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 no pudo evitar esconder la emoción que sentía al hablar de la llegada del pequeño a esa familia.

“Ay, qué bonito, ya se me antojó el segundo“, fueron las palabras que mencionó Francisca y que a muchos les llamó la atención.

El también conductor Alan Tacher no se contuvo y aprovechó la ocasión para cuestionarla sobre ese tema. Por ello, le dijo: “Debemos hablar de eso, eh“, aunque ella no se vio igual de interesada al hablar de eso y le respondió: “Pero no ahora“.

“Bendiciones para la bella Francisca y su familia”, “Así crecerán los niños juntos y es bueno la compañía de un hermanito/a”, “Mi hermosa Francisca mil bendiciones y salud para toda la familia”, “Francisca eres una bendición”, “El otro hijo que salga parecido al padre y no a la Pancha”, “Que tu reloj biológico esté a tiempo, muchas esperan cuando ya están mayores”, fueron algunos comentarios que dejaron en la plataforma de YouTube.

Sin embargo, casi siempre las opiniones se encuentran divididas sobre cualquier tema y fue lo que sucedió en esta oportunidad porque algunos simplemente le aconsejaron que lo tenga cuando mejor desee, mientras que otros criticaron el físico de Gennaro, quien tiene un año de nacido.

“Otra cría? Este mundo ya está sobrepoblado”, “Los hijos no detienen a los hombres”, “Será el sereno pero… a mí no me gusta mucho este muchachito”, “Pero por qué están tan feitos los niños de los que son guapos?”, fueron varias de las impresiones que generó la opinión de la dominicana.

Te puede interesar:

· Francisca Lachapel y Clarissa Molina trabajarán en un proyecto lejos de Univision

· Francisca Lachapel volvió “liviana” a ‘Despierta América’ tras su luna de miel en familia

· Francisca Lachapel sorprende con un bikini blanco en Grecia y le dicen: “Lo fea no se te quita”