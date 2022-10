Xavi Hernández se motiva en la victoria 0-4 ante el Madrid la temporada pasada: “Al último Clásico no llegábamos en buen momento y ganamos”

Un doblete de Pierre Aubameyang y anotaciones de Ronald Araujo y Ferrán Torres, sentenciaron la goleada que propinó el FC Barcelona al Real Madrid en el último encuentro que disputaron la temporada pasada en La Liga de España, a pesar del gran momento de solidez que vivían los blancos y los tiempos grises por los que atravesaban los culés.

Ahora la realidad es otra, ambos clubes llegan empatados a puntos al primer Clásico. Y aunque el conjunto azulgrana llega tocado anímicamente tras el fracaso en Champions, su director técnico Xavi Hernández se afianza en el 0-4 que encajó a su similar Carlo Ancelotti la temporada pasada, además de gozar de un inmejorable presente en Liga.

Al ser consultado sobre el estado anímico actual del equipo y si el 0-4 pudiera influir en el partido de mañana, Xavi destacó: “Puede servir para ser valientes y tener posesiones en campo rival. El año pasado no llegábamos en buen momento y ganamos”.

Respecto a lo que pudiera definir el clásico, Hernández comentó que el partido de mañana es vital para ambos equipos: “A ver quién sale líder. Nuestro proyecto se está conformando. tengo la sensación que de que estamos en construcción”, acotó.

“Esperemos que no pase factura el partido contra el Inter de esta semana. Lo dimos todo, con una primera parte excelente y se nos fue por detalles, Europa pasa factura”, expresó Xavi Hernández visiblemente motivado.

Jules Koundé, la buena noticia para el barsa

La defensa del FC Barcelona ahora tiene un respiro con la recuperación del francés Jules Koundé, quien quedó lesionado luego del parón de selecciones. Desde hace algunos días se conoció que podrá jugar y Xavi lo ha ratificado un día previo al Clásico: “Está bien, al 100%, contento y bien físicamente. Ha entrenado fuerte y está disponible, veremos mañana”.

Real Madrid y Barcelona se enfrentarán este domingo 16 de octubre por la 9° jornada de La Liga de España. El partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu a las 11:15 am Este/ 10:15 am Centro / 8:15 am Pacífico.

