Carlo Ancelotti se rinde a sus jugadores tras ganar el Clásico y defiende que no golearon porque “No se puede mantener la intensidad en todo el partido”

Al italiano Carlo Ancelotti le salió todo en el Clásico que protagonizaron Real Madrid y Barcelona por la novena jornada de La Liga Santander, con victoria para los blancos 3-1.

Sin embargo, al ser consultado por el motivo que no le permitió golear al Madrid, respondió “Estamos contentos por el partido hecho. No hemos goleado porque no se puede mantener la intensidad del primer tiempo en todo el partido”.

Al míster le fue consultado “¿Qué hace falta para que el Madrid golee, están perdonando al Barcelona?” a lo que respondió: “A nosotros nos importa es ganar los partidos, las goleadas son un adorno más”.

Enamorado de sus jugadores

Sobre Federico Valverde, quien anotó el segundo gol del partido, Ancelotti dijo que el buen juego y la visión de gol es algo que el uruguayo lleva en la sangre.

Respecto a Benzema, comentó que el francés ha jugado para el equipo y ha defendido cuando tenía que hacerlo, “es una buena noticia para nosotros”

El Bernabéu ovacionó a Luka Modrić y la escena fue bastante notoria para todos. Ancelotti, no dejó pasar el momento para destacar al croata: “No es nada nuevo, él se merece todo lo que le está pasando”.

Valverde “Es una locura marcar en el Clásico”

En las declaraciones pospartido, Fede Valverde se mostró alegre y expresó ante las cámaras: “Es una locura convertir un gol en un Clásico. Es un premio lindo para nosotros y para la afición, en esta clase de partidos hay que meter las pocas que se presentan. El Barcelona tuvo varias que no encajaron pero que pudieron comprometer el partido”.

Sobre el futuro del Madrid, Valverde acotó que deben ir paso a paso con mucha concentración para evitar lesiones, adicionando “Estoy muy contento porque ahora somos líderes”.

Finalmente, el uruguayo no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre el partido que jugó el croata Luka Modric, “Es una bestia, cada vez que cumple años juega mejor”.

Contenido relacionado

Luis Quiñones es baja por lesión en el partido de vuelta Tigres vs Pachuca y se desconoce su fecha de incorporación

6 jugadores de la selección de México fueron convocados para concentrarse en el CAR previo a Qatar 2022

Juventus retomó la senda del triunfo ante el Torino y es séptimo en la Serie A