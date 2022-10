Sebastián Ligarde, actor de ‘Quinceañera, comparte que sufre un par de tumores en el colon

El actor Sebastián Ligarde compartió que sufre un par de tumores en el colon.

En declaraciones con un programa de televisión ‘De Primera Mano’, el actor dijo que le diagnosticaron el cáncer tras un procedimiento rutinario, pero ha tenido complicaciones durante cuatro meses.

La otrora figura de telenovelas como ‘Quinceañera’ detalló que primero le encontraron un tumor de 10 milímetros, que le extirparon mediante colonoscopía, pero luego le detectaron otro de 33 milímetros.

Sin embargo, aseguró que los médicos no han podido extirparle el segundo debido a que una parte está unida al tejido.

El actor exhortó a la gente a realizarse estudios médicos de rutina, para detectar este tipo de situaciones a tiempo y tener esperanza de curación.

“A partir de los 60 años de edad todos los seres humanos tenemos que tener muchísima cautela con lo que hacemos con nuestro cuerpo, cuidarlo, estarnos checando. Me refiero a una colonoscopía que yo me hice rutinaria (tras diez años de no hacerla), sin ningún síntoma“.

