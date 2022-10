Drew Barrymore afirma que no “necesita sexo” y la vez más reciente que tuvo relaciones íntimas fue en el año 2016

La actriz Drew Barrymore se separó de Will Kopelman, padre de sus dos hijas en el año 2016, desde ese entonces no ha sentido la necesidad que el sexo se vuelva parte de su día a día. Por ello, admitió que ese tipo de intimidad simplemente no “significa” que entre dos personas exista algún tipo de afecto.

“Tuve el honor y el placer de trabajar en mi misma y aprender qué es la crianza de los hijos, algo que no tenía muy claro al crecer y he tenido muchas curvas de aprendizaje en mi camino”, reveló en una publicación de un blog.

La también productora estadounidense aprovechó la oportunidad para explicarle a sus fanáticos que luego de haber atravesado por un proceso de divorcio, se ha convertido en una persona completamente “cautelosa”, debido a que también se encuentra criando a su hija de 10 años y a Frankie de 8.

“Estoy en un lugar completamente diferente en mi vida y tal vez en un futuro cercano tenga una relación… pero, simplemente no ha sido mi prioridad. Así que no soy una persona que necesita sexo y relacionarse con personas de ese nivel”, compartió la actriz de ‘Los Ángeles de Charlie’.

A su vez, Barrymore de 47 años quiso detallar que para ella ha sido de suma importancia pensar y hacerle entender a sus primogénitas el hecho que puedan comprender la manera en como las cosas deben andar en la vida.

“Soy alguien que está profundamente comprometida con fomentar cómo se supone que las niñas, mis hijas y yo misma como mujer debemos funcionar en este mundo”, añadió.

La reconocida actriz por su interpretación en el filme ‘Como si fuera la primera vez’ hasta la fecha ha tenido tres matrimonios, aunque solamente habría necesitado ayuda profesional de su ruptura más reciente, debido a que fue considerado como el más “doloroso”.

“Tenía dos niños por los que tenía que luchar y necesitaba ayuda, así que comencé a acercarme a diferentes personas y, finalmente, hice cambios radicales en mi vida. Incorporé una actitud completamente nueva, que tuve que construir”, escribió.

