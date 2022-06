Selena Gomez, sobre los invitados a la boda de Britney: “Estaban todos los que la quieren”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Selena Gomez fue una de las privilegiadas que pudo presenciar en vivo y en directo el momento en que Britney Spears y su ya marido, Sam Asghari, se daban el ‘sí quiero’ durante una emotiva e íntima ceremonia nupcial que tuvo lugar en la mansión de la princesa del pop, ubicada en Thousand Oaks, California.

Al ser preguntada no solo por la presencia en el acto de otros rostros tan conocidos como los de Madonna, Drew Barrymore, Donatella Versace y Paris Hilton, sino fundamentalmente por las ausencias más destacadas al enlace, la protagonista de la serie ‘Only Murders in the Building’ ha respondido con brevedad pero con rotundidad, dejando muy claro que Britney sabía muy bien a quién debía invitar y a quién dejar fuera de la lista.

“Creo que era un día perfecto para el amor, y no deseo más que felicidad y alegría para ella. Pienso que a la boda fuimos todos los que queremos a Britney, y eso es lo único que importa“, ha señalado la antigua estrella Disney, en conversación con Entertainment Tonight, sobre la decisión que tomó la cantante de dejar a toda su familia al margen de tan conmovedor evento.

Tras librarse definitivamente de la tutela judicial que limitó su vida durante más de 13 años, Britney Spears ha cortado todo tipo de lazos con su familia más directa.

Mientras que su padre Jamie fue el principal responsable de que ese arreglo judicial se convirtiera en una auténtica tortura para la intérprete, quien no podía disponer de su dinero ni tomar decisiones muy ligadas a su ámbito más íntimo, la madre y la hermana menor de la diva, Lynne y Jamie Lynn, respectivamente, han sido acusadas por la artista de haber mostrado un exceso de pasividad a la hora de defenderla de los abusos. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

