Gabriel Coronel: El momento en el que se lastima bailando y debe renunciar

Sin duda una de las decisiones más difíciles en la carrera y en la vida persona del Gabriel Coronel, la tuvo que tomar en el momento en el que se lastima bailando en ‘Mira Quién Baila All Stars’. y debe renunciar a la competencia.

Tenía todas sus esperanzas en estos dos meses por delante, de crecimiento, de una experiencia que soñaba vivir desde hacía muchos años, hasta que por fin lo invitaron, en el que él consideraba el que era el oportuno porque todavía estaba en edad para hacerlo.

Gabriel Coronel es trasladado por sus compañeros de MQB. Foto: TelevisaUnivision

Sin embargo, en la primera gala Gabriel Coronel no pudo pisar la pista del reality de Univision, pues una lesión en los ensayos lo dejó fuera con un esguince en tercer grado y la rotura de varios ligamentos.

No quiso perder las esperanzas, y pese al terrible e insoportable dolor, hizo reposo, fue disciplinado en los tratamientos, en las medicinas y, aunque estaba claro que no podía ensayar, con el permiso médico, quiso intentar bailar el rock, ‘La Plaga’ en la segunda gala.

Alcanzó a debutar en la pista de ‘Mira Quién Baila’, dio sus primeros pasos con calma y medido, pero la pasión lo ganó, se soltó, se dejó llevar y empeoró la lesión, un dolor intenso en su pierna lo llevó al piso y con ellos sus sueños.

Pese a que su corazón quería seguir, entendió que su salud iba primero y renunció: “En esta vida hay muchas oportunidades, y por encima de las oportunidades hay algo mucho mayor que es el público, que merece un gran espectáculo. Me duele mucho decir esto, yo no estoy en condiciones de darle al público un show como merece, y yo decidí abandonar ‘Mira quién Baila’… Me duele mucho, no puedo seguir en la competencia, ojalá la vida, Dios me de la oportunidad de volver”.

Gabriel Coronel no puede soportar su dolor. Foto: TelevisaUnivision

Si bien la decisión no fue fácil, el esfuerzo empeoró su lesión por lo que aún se ha vuelto más delicado su estado y deberá intensificar el descanso y los tratamientos. Pero con la esperanza de ser invitado, quizás más adelante.

