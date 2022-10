Gabriel Coronel: Así fue el accidente que sufrió en ‘Mira Quién Baila All Stars’

Así fue el accidente que sufrió Gabriel Coronel en ‘Mira Quién Baila All Stars’, no pensado, en medio de un ensayo, y después de saltar por encima de la bailarina en lo que sería su debut en la pista del reality de Univision.

Este es el preciso momento, en donde cae del salto por encima de su bailarina, y se doble el pie que termina en un esguince con el compromiso de varios de los ligamentos que lo podrían dejar, incluso, fuera de la competencia aún sin haber podido debutar.

“Me tocó por saltar en por encima de una bailarina y caí. Se me torció por completo el tobillo, fue muy extremo realmente, yo creo que nunca había sufrido tanto dolor y un doblez como el que viví, se que no va a hacer fácil, es una recuperación muy complicada“, comenzó explicando en la primera gala Gabriel a Chiquinquirá Delgado y Mané de la Parra.

“Yo creo que estoy aquí por la oportunidad de estar aquí, porque para nosotros como artistas llevar entretenimiento es la esencia y la magia más hermosa que nosotros podemos tener“, ya su voz se iba apagando y la tristeza comenzaba a hacerse notoria.

Chiqui, le preguntó sobre la lesión, las consecuencias y su futuro dentro de la competencia:

“Hay un esguince muy fuerte, se comprometieron ligamentos, no voy a poder participar esta noche y no hubiese querido que fuese así“, explicó, y con la voz cortada y lágrimas en los ojos siguió: “Les prometo que estoy poniendo todo mi esfuerzo en la recuperación y espero que la vida me premie con estar en esta pista entregándome en cuerpo y alma”.

En ese momento, sus compañeros, Michelle González, Jorge Anzaldo, Ana Isabelle, Ferdinando Valencia, Brenda Kellerman y Miguel Martínez, se sumaron a María León, que lo tenía abrazado porque con él le tocaba competir, y entre todos le dieron ánimos y abrazos.

Gabriel Coronel recibe el amor de sus compañeros después de dar la noticia de su accidente que le impidió bailar. Foto: TelevisaUnivision

¿QUE PASARÁ CON GABRIEL CORONEL?

La lesión de Gabriel es muy delicada, como él mismo explicó, producto de la caída de todo el peso de su cuerpo en un pie doblado le produjo varias roturas de ligamento que necesitará de cuidados extremos para que pueda recuperarse por completo. Si bien él aseguró que hará todo lo posible para estar bailando en la segunda gala, sabemos que el nivel de exigencia de la competencia no es fácil estando en su estado más óptimo, mucho menos con una lesión.

Además, el reality de Univision cuenta con un cuerpo médico no solo para atención, sino para decidir qué sea hace en este tipo de situaciones. Por lo que la cadena, junto a Gabriel Coronel, los médico que lo están atendiendo y el cuerpo de consulta médica de Univision tomarán una decisión, lo más seguro, que la próxima gala se anuncie que deberá dejar la competencia sin haber podido debutar en la pista.

AQUÍ IMÁGENES DEL ACCIDENTE Y SU RELATO:

