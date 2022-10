Mira Quién Baila All Stars: Ana Isabelle gana y Gabriel Coronel se vuelve a lesionar y renuncia

En la segunda gala de ‘Mira Quién Baila All Stars’, Ana Isabelle gana a la mejor de la noche, pero Gabriel Coronel se vuelve a lesionar y renuncia a uno de sus mayores sueños, participar de este reality de los domingos de Univision.

Aunque intentó hacer su baile de rock, a segundos de haber comenzado, la lesión del esguince con rotura de ligamento que tuvo en los primeros ensayos lo traicionó y lo dejó en el piso. Sin bien los jueces decidieron que pasaría junto a Michelle González y Miguel Martínez, entre los nominados en peligro de eliminación, Coronel tomó la valiente y consciente decisión de renunciar.

Gabriel Coronel junto a Chiquinquirá y Mané en MQB. Foto: TelevisaUnivision

“En esta vida hay muchas oportunidades, y por encima de las oportunidades hay algo mucho mayor que es el público, que merece un gran espectáculo, me duele mucho decir esto, y yo no estoy en condiciones de darle al público un show como merece, y yo decidí abandonar ‘Mira Quién Baila‘. Me duele mucho, no puedo seguir en la competencia, ojalá la vida, Dios, me de la oportunidad de volver”, dijo Gabriel entre el dolor, la frustración, la tristeza y la consciencia de que su salud estaba primero.

Michelle, Gabriel y Miguel en la segunda gala de MQB. Foto: TelevisaUnivision

Esto hizo que automáticamente Michelle y Miguel quedaran salvados y pudieran seguir una semana más en el reality de los domingos de Univision.

ASÍ COMENZÓ LA SEGUNDA GALA DE ‘MIRA QUIEN BAILA ALL STARS’:

Esta segunda gala tuvo nombre: ‘Noche de Tributos’, que comenzó con una apertura a cargo de Manny Cruz, interpretando el tema de un ídolo de todos, y uno de sus maestros, Johnny ‘El Caballo’ Ventura.

“Es un honor, un placer estar aquí directamente de la tierra del merengue”, dijo Manny, quien tuvo también palabras muy especiales para su ídolo a quien definió no solo como un embajador del merengue, sino de la música en todo el mundo.

Sherlyn y Manny Cruz en Mira Quién Baila. Foto: TelevisaUnivision

Bajo la conducción de Chiquinquirá Delgado, Mané de la Parra y Sherlyn González desde el backstage, la noche tuvo emoción, llanto, confesiones y el inesperado momento en donde Gabriel se volvió a lastimar.

Chiquinquirá Delgado y Mané de la Parra en la segunda gala de MQB. Foto: TelevisaUnivision

LOS BAILES Y LOS HOMENAJES:

-PRIMER BAILE: FERDINANDO VALENCIA A JOAN SEBASTIAN

Fernandino Valencia baila en la segunda gala de MQB. Foto: TelevisaUnivision

El baile lo abrió Ferdinando Valencia con un tema regional mexicano en homenaje a Joan Sebastian. Recordemos que cuando lo entrevistamos, aseguró que era un ritmo con el que creía que se sentiría más cómodo y lo logró.

Los jueces, Roselyn Sánchez, Paulina Rubio e Issac Hernández abrieron la noche de críticas que tienen, por lo menos hasta el momento, una tendencia a alabar, más que a criticar o marcar demasiado los bailes.

Roselyn Sánchez, Issac Hernández y Paulina Rubio son el jurado de MQB. Foto: TelevisaUnivision

Roselyn: “Me lo disfruté, pero miras mucho al piso… Felicidades, estabas en tu salsa, pero mírame hacia arriba”.

Isaac: “Fue una manera genial de empezar la noche, te vimos disfrutando, creo que es lo mejor que te hemos visto hasta ahora”.

Paulina: “Me encanta cómo lo haces, tienes muchas ganas de estar en el programa, eso se te ve… Tienes muchas ganas de echarle las ganas, eres guapo, te sabes guapo”.

-SEGUNDO BAILE: ANA ISABELLE A DONNA SUMMER

Ana Isabelle en la segunda gala de Mira Quién Baila. Foto: TelevisaUnivision

La noche de Univision siguió con Ana Isabelle, quien le hizo un homenaje a Donna Summer y la música disco. Aunque antes confesó que tuvo una semana complicada, en la pista dejó bien claro por qué se llevó el primer lugar de la noche. Y los jueces le dijeron lo siguiente:

Isaac: “Felicidades Johnatan (el bailarín) por el trabajo que estás haciendo, y a todos los bailarines y coreógrafos. Creo que eres espectacular, tienes una energía particular que cuando entras a la pista, uno no te puede sacar los ojos. Tienes mucha adrenalina, y eso hace que te adelantes un poquito, pero eres increíble tu versatilidad”.

Paulina: “Me gustas muchísimo, me gusta tu mirada, como cautivas, quizás tus giros, conectas con tu pareja increíble, como dice Isaac, eres muy versátil”.

Roselyn: “Hoy sentí una complicidad con Johnatan. Puerto Rico está super orgulloso de ti, yo te deseo que esta experiencia para ti sea maravillosa, sí cositas que como dice Isaac, son las ganas de ganar y la presión de estar aquí, pero calma”.

-TERCER BAILE: MICHELLE GONZÁLEZ A CELIA CRUZ

Michelle González en la segunda gala de Mira Quién Baila. Foto: TelevisaUnivision

La tercera en entrar a la pista fue Michelle González, quien le rindió tributo a Celia Cruz. La actriz mexicana es activista de defender a los actores morenos, que dice que no tienen un espacio en el medio, salvo como estereotipo. A pura salsa bailó ‘Que le den Candela’, y dejó todo en la pista, algo que los jueces se lo remarcaron.

Paulina: “Qué buena salsa mexicana, le pusiste mucho corazón, me gustó como bajaste la escalera sin mirar, la salsa la llevas tú felicidades”.

Roselyn: “Tienes zandunga en la sangre, tienes una habilidad para venderme lo que sea, de aquí para arriba, estás interpretando… Hoy no te encontré tan limpiecita como la semana pasada, no lo sentí tan pulido”.

Isaac: “Cuando bajaste la escalera, miraste a Ricardo es como si lo hubieras visto la primera vez me gustó eso. Tienes que tener cuidado con los hombros, y las líneas, estoy de acuerdo con Roselyn queremos verte un poco más libre, pero felicidades“.

-CUARTO BAILE: MIGUEL MARTÍNEZ A VICENTE FERNÁNDEZ

Miguel Martínez en la segunda gala de Mira Quién Baila. Foto: TelevisaUnivision

Para el cuatro baile volvieron a los hombres, llegó Miguel Martínez que le tocó nada más y nada menos que un vals en homenaje a Vicente Fernández, que se convirtió en toda una polémica, pues Isaac explicó que hay dos tipos, el vienés y el inglés. Que a él le tocaba el primero, pero lo bailó como el segundo.

La sorpresa para él llegó al final con un mensaje de su madre que lo puso a llorar, sobre todo por su abuela quien tiene Alzheimer, y confesó que tiene miedo que no lo recuerde cuando regrese después de la competencia.

¿Qué le dijeron los jueces?

Roselyn: “Estuvo precioso Miguel, te quedó lindo, te sentí cómodo, te sentí muy limpio en las líneas… Tu mamá va a estar bien contenta, y apuesto que está llorando en este momento”.

Isaac: “Felicidades, percibo esa emoción que tienes sobre todo en tus ojos. El vals vienés se tiene que notar la diferencia con el vals inglés y no lo vi hoy, en ese sentido hoy me pareció que no estuvo la ejecución en su mejor nivel, pero sentí la emoción. Hiciste cosas nuevas”.

Paulina: “Yo no sabía ni la diferencia entre los dos valses. Yo creo que Isaac tiene el ojo super bien, porque es el experto, Sofía (la bailarina), que hermoso como suavizas a un macho. Me gustó como hacías ese mano alargado como macho, como güey que eres, creo que tu mamá va a estar muy feliz“.

-QUINTO BAILE: MARÍA LEÓN A JENNI RIVERA

María León en la segunda gala de Mira Quién Baila. Foto: TelevisaUnivision

A María León le tocó el baile de regional mexicano, algo que no solo domina perfectamente, hasta tiene un álbum de ese género, sino que tiene un trasfondo en su vida conectado con su abuelo.

Por lo que no solo le hizo el homenaje a Jenni Rivera, sino también a su fallecido abuelo, don Rodolfo… Y así reaccionaron los jueces.

Isaac: “Hubo un tema en la sesión del medio, después de las cargadas… En la caída pasó algo, pero lo arreglaron súper bien. Creo que aplicaste algunas de las cosas que hablamos, tienes una técnica para el baile súper buena”.

Paulina: “Me gustó muchísimo, qué vitalidad, tienes muchas madera, vi ese rollo de la rapidez, el nudo, me gustó, lo resuelves porque tienes esas tablas”.

Roselyn: “María eres un fenómeno, tus coreografías son las más fascinantes. Tengo deseos de verte hacer otra cosas, que tenga menos truco y más esencia, quiero ver otro colorcito”.

-SEXTO BAILE JORGE ANZALDO A PAU DONÉS DE JARABE DE PALO

Jorge Anzaldo en la segunda gala de Mira Quién Baila. Foto: TelevisaUnivision

Jorge Anzaldo, se metió en la piel del lobo y su bailarina de Caperucita Roja. Si bien el tema era ‘La Flaca’ en homenaje a Pau Danés, el fallecido cantante de Jarabe de Palo, fue en versión del temido ritmo de todos: tango.

¿Cómo lo hizo? Así, según los jueces.

Paulina: “Felicidades, te veo muy metido en este papel, yo sé que vas de influencer, pero te veo en showman, te lo crees, te comiste a la Caperucita”.

Roselyn: “Disciplinado, te veo concentradito, me creí el cuento de principio a fin, lo encontré todo limpiecito, no tengo nada malo que decir”.

Isaac: “Lo disfruté muchísimo, vi que estabas presente, se estaban yendo un poquito y la trajiste. Al final desconectaste esa energía, desconectaste y te enfocaste en la pista, me gustó muchísimo, me sorprendiste, felicidades”.

-SÉPTIMO BAILE: BRENDA KELLERMAN A JUAN GRABIEL

Brenda Kellerman le dedica el baile a su hijo fallecido. Foto: TelevisaUnivision

Los dos últimos bailes, fueron los que podríamos llamar directo al corazón. En el caso de Brenda Kellerman, le tocó hacerle un homenaje a Juan Gabriel con el tema, ‘Abrázame Muy Fuerte’. Esa canción es parte de su vida, y que la llevó a revivir el momento de la muerte de Dante, su bebé, el gemelo de Tadeo, que a los 3 meses de nacido falleció por meningitis.

Como ella misma explicó, nadie esta preparado para la muerte de un hijo, se aprende a vivir con ese dolor, que jamás se va. El baile se lo dedicó a su familia: su fallecido hijo, Dante, el que sobrevivió, Tadeo y su esposo Ferdinando, quien es el permanente abrazo que no la deja caer.

Por supuesto, la interpretación, y el final con la foto enorme de Brenda con Dante, hizo que todos en este estudio estuviera llorando. Chiqui, con lágrimas en los ojos le dio un enorme abrazos.

Brenda Kellerman se abraza con Chiquinquirá Delgado. Foto: TelevisaUnivision

Y los jueces, como pudieron, sin animarse siquiera a juzgar la técnica le dijeron:

Roselyn: “El dolor fue profundo, no debe existir en la vida una pérdida más grande, me quito el sombrero por ti. El baile estuvo bellísimo, la danza contemporánea es todo corazón, lo estabas haciendo por él, lo importante es hacernos sentir y me consta que estamos todos sintiendo”.

Isaac: “Es una situación muy dura, lo he vivido un par de veces en mi familia, no he reconocido a mi madre después. Yo vi tus ensayos, y no sabía el tema y reconocí el sentimiento… El baile es un refugio y encontramos un lugar, a mí me llegó mucho la historia y me llegó tu movimiento. Gracias por abrirte de esta manera, y enseñarnos tu esencia a través del baile”.

Paulina: “Brenda, gracias por mostrarte vulnerable, porque se nos olvida que somos humanos con esto del show bussines. Me uno a esa fuerza, y esa garra están ahí, son nuestros ángeles, gracias por recordamos que somos humanos y no números”.

-OCTAVO Y ÚLTIMO BAILE: GABRIEL CORONEL A ENRIQUE GUZMÁN El momento en que Gabriel Coronel se vuelve a lesionar en MQB. Foto: TelevisaUnivision

Como te contamos al principio, pese al esguince en tercer grado con rotura múltiple de ligamento, Gabriel, con autorización de los médicos, quiso intentar debutar en la pista, con este homenaje a Enrique Guzman, bailando ‘La Plaga’.

Pero aunque comenzó seguro, en uno de los giros un calambre tomó toda su pierna y cayó al grito de: “Es imposible, he dado todo lo que puedo, pero me duele mucho”. Por lo cual pidieron ir al corte comercial mientras lo atendían. Gabriel Coronel es trasladado por sus compañeros de MQB. Foto: TelevisaUnivision.

Al regresar, de pie y acompañado por Chiqui y Mané, Gabriel dijo lo siguiente:

“Me duele muchísimo el pie, pero lo que más me duele las ganas de mostrarle todo lo que tenía para ustedes, tantos días de preparación, meses, años para estar en esta tarima, y ahora que la vida me da esta oportunidad no poder me mata”.

Debido a que no pudo realizar el baile, Chiquinquirá le pidió la palabra a Roselyn Sánchez, quien es la presidente del jurado, para saber la decisión que tomarían.

“Me da una pena inmensa porque se que te duele, porque se que eres un gran concursante, tu tobillo te duele, hay que poner en pausa, esta noche tiene tres nominados, y hoy eres uno de ellos porque no pudiste completar tu baile“, le dijo.

GANADORA Y PELIGRO

Luego llegó el anuncio de los otros dos en peligro de ser eliminados, fueron Michelle González de quien dijeron que de la semana pasada, donde todos quedaron sorprendidos, en esta le faltó. Y Miguel Martínez por el hecho de las confusiones de los tipo de valses.

Pero también llegó un momento que le puso paño frío y sonrisas a lo que venía siendo pura tristeza y preocupación. Saber quién ganaba esta noche. Pues la elegida por su desempeño fue Ana Isabelle, quien por su expresión no podía creer que era la elegida de la segunda gala. Ana Isabelle es la ganadora. Foto: TelevisaUnivision

Cuando tocaba el momento de saber a quién de los tres nominados para salir de la competencia habían salvado sus compañeros, Gabriel Coronel tomo la palabra para dar el paso más difícil, valiente y necesario: renunciar.

“En esta vida hay muchas oportunidades, y por encima de las oportunidades hay algo mucho mayor que es el público, que merece un gran espectáculo. Me duele mucho decir esto, yo no estoy en condiciones de darle al público un show como merece, y yo decidí abandonar ‘Mira quién Baila’… Me duele mucho, no puedo seguir en la competencia, ojalá la vida, Dios me de la oportunidad de volver”, dijo el actor y cantante.

Con estas palabras y esta decisión, automáticamente Michelle y Miguel quedaron salvados, y Gabriel pudo llevarle, por lo menos, un cheque de 5 mil dólares a ‘Niños For Kids’, la fundación por la cual bailaba. View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila)

