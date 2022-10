Raphy Pina estrenará contenido en YouTube para revelar presuntas verdades de Don Omar tras arremeter con Daddy Yankee

El cantante Don Omar hace pocos días ofreció una entrevista a ‘El Chombo’, momento que aprovechó para hablar de las diferencias que existen con Daddy Yankee y un proyecto que tenían en mente y jamás se terminó realizando. De esta manera, dejó claro que no fueron amigos y luego de tanto tiempo pone en duda que eso suceda.

Raphy Pina, quien es un productor musical y gran amigo de ‘The Big Boss’ este lunes le envió un contundente mensaje a través de su cuenta personal de Instagram, debido a que sintió que era momento de aclarar las cosas que sucedieron hace algunos años, y donde ponen en duda el desempeño del equipo de trabajo del cantante del género urbano.

“De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de “BOCÓN”, y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como modus operandi dentro de tu “mente”, ibas a esperar el momento “perfecto”, para mal intencionadamente, distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE“, comenzó diciendo el padre de Vida Isabelle.

“Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan, NO yo NO, YO tengo algo mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo FAMILIA y últimamente se ha agrandado “TÚ SABES LO QUE QUIERO DECIR” permíteme decir que ya tenía listas todas las respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas, sí, porque sé que no es fácil cometer errores y dar la cara, VERDAD?“, añadió en el extenso mensaje que compartió en sus redes sociales.

Pina anunció que este lunes compartirá lo que muchos de los fanáticos de ambas personalidades del género urbano quieren saber. Por ello, dio a conocer la hora en la que podrán disfrutar del contenido donde posiblemente más de uno quedará perplejo por lo que le tiene preparado al intérprete de ‘Ayer la vi’.

“Las respuestas a las 7:00 pm por mi canal de YouTube. Lo demás de tu historia también la tengo pero te daré nuevamente la oportunidad de que empieces a defender lo indefendible primero. Se despide con RESPETO desde la prisión de Butner North Carolina”, finalizó diciendo.

