Don Omar y su enemistad con Daddy Yankee: “No somos iguales y nunca lo vamos a ser”

El cantante Don Omar aclaró los rumores que existían desde hace algunos años sobre la enemistad con Daddy Yankee, y es que fue hace aproximadamente siete años cuando todo entre ellos se puso mucho peor. El hecho se registró cuando los intérpretes del género urbano estaban planeando realizar una gira.

Aparentemente el equipo de trabajo de Ramón Ayala habría querido demandar al que canta ‘Danza Kuduro’, lo que vendría siendo parte del incumplimiento de contrato que se habría generado.

“En principio, él quería llevar a cabo un proyecto que se llamaría ‘Versus’, el cual enfrentaría en escena las líricas fuertes y ‘de calle’ de Don Omar contra la música más comercial de Yankee. Yo estuve trabajando en todo: música, bailarines, diseño de tarima. Las tarimas las diseñé yo con mi equipo de trabajo. Las coreografías, la música, los arreglos, todo. Pero, cuando él llegó, no le gustó“, comenzó diciendo durante una entrevista exclusiva con ‘El Chombo’.

“Yo escuché una canción que sacaron de la noche a la mañana, que no la escribió Ramón, que pagaron pa’ que la escribieran, que lo hicieron a mis espaldas y la querían usar de promoción para el concierto. Yo les dije: ‘¿Qué es esto? Lo que yo hice en mis tema, que ustedes consiguen sin permiso para trabajar en esto, nunca le faltó el respeto a nadie. Van dos y pienso que el fin no sigue siendo él mismo entre todos aquí“, dijo el intérprete de ‘Bandolero’.

A su vez, Don Omar recalcó que entre él y el intérprete de ‘Limbo’ nunca hubo una amistad y después de lo sucedido tampoco se sentiría interesado en tenerla, desde su percepción fueron muchas malas experiencias por las que tuvo que pasar.

“Si yo no compré la portada, ¿Quién la compró? El segundo día llegué con el periódico en la mano y me dijeron que no volvía a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más. No soy empleado de nadie y no me gusta que me falten al respeto a nadie. Ustedes fueron tan estúpid** que comenzaron a promocionar una gira de la que ni siquiera tenían un contrato conmigo. Si ustedes hubieran tenido el contrato que decían, me hubiesen demandado y me hubieran dejado en la calle“, añadió el intérprete de ‘Pobre diabla’.

