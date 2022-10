Rosalía cubre su esbelta figura con su larga cabellera al posar sin brasier y un hilo que se pierde de vista

La cantante Rosalía el pasado mes de julio comenzó su ‘Motomami Tour’, y desde hace algunas semanas ha estado visitando diversos países para llevarle sus mejores éxitos a su fanaticada, shows que sin duda han marcado a lo grande su carrera artística por los acontecimientos que se han registrado.

La intérprete de ‘Con Altura’ también le ha pedido a muchos de los que asisten a sus espectáculos que por favor eviten lanzarle cosas, debido a que le han golpeado en su rostro al terminar de bailar una de sus canciones, pues resulta bastante incómodo.

Sin embargo, todo no ha sido negativo porque recientemente publicó un particular video en su cuenta de TikTok, y muchos de sus usuarios de la mencionada plataforma no se dejaron de mostrar sorprendidos, pues ella posó bastante atrevida por unos breves segundos.

La también compositora dejó a más de uno perplejo luego de compartir un nuevo aspecto físico, y es que luce una cabellera que le llega a la altura de los rodillas, mientras que solamente se le puede observar un hilo dental, al tiempo que sus senos fueron cubiertos por la melena, debido a que no tenía sostén puesto.

Las expresiones no se hicieron esperar, y es que muchos resaltaron que se veía como una “Diosa”, hecho que no sería la primera vez que sucede, pues en una de sus recientes presentaciones uno de sus fanáticos se sintió enamorado y le pidió matrimonio delante de todos. Además, la sortija parecía tener una forma de corazón.

“Rapunzel, eres tú?”, “La verdadera motomami”, “El cuerpo de la Rosalía es como muy perfecto”, “Una Diosa”, “Qué estás grabando?”, “Y así amigxs, es como luce una Diosa“, “Te transformas como la canción”, “Ahora es “LA PELO MAMI”, “La Rosalía tiene los me gusta abiertos”, “Si ella me conociera, amo a esa mujer”, “Sin miedo al éxito”, “Eres hermosa”, “Yo amo a esta hermosa mujer”, “No sabía que tenía el pelo tan largo”, “Mi amor platónico”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el video.

