637 nuevos policías del NYPD se suman a la lucha contra creciente delincuencia en la Gran Manzana

Es un hecho. La criminalidad en la ciudad de Nueva York sigue en aumento, pues pese a la reducción en tiroteos y asesinatos en el último mes, en general, otros delitos serios siguen generando mucha preocupación, con un alza general del 15.2% de la delincuencia, según datos de la policía de la Gran Manzana.

Y en su afán de que haya más uniformados en los cinco condados, luchando contra el crimen, un total de 637 nuevos oficiales, se graduaron este lunes en medio de una ceremonia que tuvo lugar en el condado de Queens, donde el llamado fue a que salven la ciudad. La presencia latina entre los nuevos agentes de policía fue bastante amplia, pues 251 de los recién salidos de la Academia que portarán el uniforme azul son latinos, es decir el 40%, lo que deja ver el incremento en la participación de miembros de la comunidad hispana en una de las fuerzas de la ley más grandes del mundo.

Así lo manifestó la Comisionada del NYPD, Keechant Sewell, quien le dio la bienvenida oficial a la Uniformada a los nuevos agentes, quienes aumentarán el pie de fuerza de unos 35,000 policías, de los cuales el 30% son hispanos, lo que resulta bastante representativo con el porcentaje de neoyorquinos latinos que actualmente hay en la Gran Manzana, estimados en 29%

“Que no quepa la menor duda: este es un llamado a salvar a sus vecinos, a las comunidades, y un llamado de cada residente de Nueva York para que puedan vivir, trabajar, caminar o simplemente tomar el tren, sin miedo; es nuestro deber darles lo que se merecen y el NYPD no va a ceder en eso”, le dijo la funcionaria a los nuevos agentes de policía, quienes estuvieron acompañados de amigos y familiares.

La Comisionada del NYPD fue consciente de que los ojos del público están constantemente sobre las acciones de la policía, por lo que reforzó el mensaje a que en el desarrollo de sus labores, se muevan con los principios que les inculcaron en la academia policial.

“Este trabajo requiere integridad, compasión, valentía, autojuicio y fuerza. Les pedimos ser fuertes y justos. La gente depende de ustedes para su seguridad; ustedes estarán bajo escrutinio muchas veces de manera justa y otras de manera injusta (…) ustedes harán de Nueva York una ciudad más fuerte, defendiendo a quienes no pueden hacerlo por ellos mismos”, dijo la alta oficial. “Habrá críticas y escepticismo para hacer lo que es correcto. Vamos a recuperar la ciudad… decidan qué diferencias van a hacer, qué cambios van a promover y qué vidas van a impactar”.

Los nuevos rostros que comenzarán a realizar labores de patrullaje y vigilancia en calles, estaciones, barrios y otras áreas de trabajo del NYPD, entidad que tiene 177 años de existencia y que cuenta con el 43% de agentes blancos, 15% negros y 10% son asiáticos, tendrán como reto principal devolverle la seguridad a la Gran Manzana.

Datos suministrados por el NYPD dejan ver que a pesar de la reducción de los tiroteos el mes pasado en 13,2%, que presentaron disminuciones significativas en Brooklyn, el sur de Queens, El Bronx y el norte de Manhattan, principalmente, las categorías principales de delitos siguen disparados.

Los robos a sitios como inmuebles se incrementaron 22,7%, los hurtos de autos, en 21,5% y los hurtos mayores en 21,3%, al mismo tiempo que la incautación de armas supera ya las 5,600 en lo que va del 2022 y los arrestos a delincuentes por denuncias de delitos mayores han crecido en 27%.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, habló con la nueva camada de policías en el campus de la John’s University de Queens, y tras narrar una experiencia que vivió siendo policía del NYPD en el precinto 88, con un adolescente de 11 años, les pidió que no fallen a su labor, y entiendan la seriedad de su labor.

“(El joven) me escupió y me maldijo. Aproximadamente una hora después, le pregunté que si quería usar el baño?. Negó con la cabeza y dijo que sí. Pasó otra hora, le compré algo de beber y una barra de chocolate, y se la entregué. Como a la tercera hora de recorrido, me senté a su lado y le pregunté: ‘Joven, ¿qué pasa? Segunda vez que lo arrestan por un robo’. Se derrumbó y comenzó a llorar. Su madre estaba drogada con crack. Su padre estaba en el norte del estado cumpliendo condena por asesinato. Estuvo ausente de la escuela durante casi treinta o cuarenta días y nadie lo sabía”, comentó el mandatario.

“Y aquí estaba sentado dentro de una estación. Lo abandonamos. Lo traicionamos. Esa traición cae en sus manos todo el tiempo. Una ciudad disfuncional que agarra y rompe niños, los convierte en adultos rotos en un sistema roto que esperan que tú arregles. Y cuando no lo haces perfectamente bien todo el tiempo, te ponen en Twitter, Facebook, Instagram y tratan de satanizarte, diciendo que no eres apto para hacer tu trabajo”, continuó el líder municipal.

Adams le advirtió a los nuevos oficiales que constantemente estarán enfrentando dardos de todas partes, pero insistió en manifestarles que su Administración los respaldará.

637 nuevos policías del NYPD, entre ellos varios hispanos, se graduaron este 17 de octubre en presencia del alcalde, Eric Adams

“Estoy aquí para decirles hoy que son más que aptos para hacer su trabajo y que tendrán el apoyo para hacerlo, y no es fácil. Hay algo noble en ponerse un chaleco antibalas y pararse en las esquinas de las calles y enfrentarse al peligro solo para ser criticado. Pero no permitan que el ruido fuerte desplace la energía y el espíritu que la gente siente por ustedes todos los días”, aseveró el Alcalde.

“Todos los días, los neoyorquinos los quieren a ustedes. Ven ese uniforme azul y ese escudo, y se convierte en un símbolo de nuestra protección (…) ustedes son la diferencia entre proteger ese símbolo y permitir que ese símbolo se erosione. No son lo mejor que Nueva York tiene para ofrecer, son lo mejor que Estados Unidos tiene para ofrecer”, manifestó el burgomaestre.

El alcalde Adams concluyó su mensaje de bienvenida a los nuevos graduados del NYPD afirmando que los tiempos han cambiado y que tendrán que hacer una labor con el barco andando en un mar que actualmente no está del lado de la policía.

Diferentes grupos y organizaciones no solamente han venido denunciando falta de transparencia en la Uniformada, sino que han puesto la lupa sobre el proceder de los policías, lo que para muchos oficiales afecta su labor y la manera en que su trabajo es percibido.

Asimismo, las reformas a las leyes de fianzas y la laxitud que según el alcalde Adams ha venido ocurriendo con delincuentes que son atrapados por la policía y luego liberados por los tribunales, hace que el reto de los nuevos y actuales policías sea más duro que cuando él fue uniformado.

“Era una ciudad diferente. Los legisladores estaban de su lado, los jueces estaban de su lado, los fiscales estaban de su lado, los medios de comunicación estaban de su lado. Todo el mundo estaba de su lado. Esa no es la realidad en la que estamos. Ahora están bajo un escrutinio sin precedentes, pero hay una razón por la que los llaman los mejores”, dijo Adams. “A pesar de todas las críticas, vamos a dar la cara. Me uno a la Comisionada de policía diciendo: ‘Esta es nuestra ciudad. Vamos a recuperar nuestra ciudad, una cuadra a la vez, un vecindario a la vez, y asegurarnos de que todos en esta ciudad vivan seguros y prosperen”.

Al final de la ceremonia, y en medio de urras en inglés y en español, los policías de la nueva camada lanzaron sus guantes blancos al aire y se declararon listos para empezar a trabajar.

Graduación de nuevos policías y conformación del NYPD en cifras

637 fue el número de nuevos oficiales que se sumarán al NYPD desde hoy

251 de los nuevos policías son latinos

561 policías se graduaron en abril pasado

33,874 es el número de uniformados actual antes de los nuevos miembros

30.8% del total de policías del NYPD son hispanos

43.2% de los oficiales del NYPD son blancos

15.6% de los policías son negros

10.3% de los miembros del NYPD son asiáticos

0.1% de los policías son indigenas nativos estadounidenses

22% de los oficiales son mujeres

78% de los oficiales son hombres

16,813 empleados del NYPD son civiles

22.5% de ellos son latinos

Criminalidad en Nueva York en cifras