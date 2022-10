CEO de McDonald’s explica por qué eventualmente quita del menú los productos favoritos de la gente

Suele ser ya un asunto común–y triste– que McDonald’s lance un nuevo producto en su menú y tiempo después simplemente lo desaparezca. Y esto puede ser impactante para muchos clientes que ya se habían enamorado del platillo y ahora simplemente no pueden conseguirlo más.

Algunos de estos productos incluyen los Cheese Melt Dippers, la Big Tasty, así como los wraps y bagels de desayuno, los cuales deleitaron los paladares de muchos, pero ahora simplemente no están disponibles en la famosa cadena de comida rápida.

Ante esta situación que desconcierta a muchos asiduos visitantes de McDonald’s, el presidente y CEO de la empresa, Chris Kempczinski, ha dado una respuesta:

“Bueno, me preguntan todo el tiempo, ‘¿por qué ya no tienes esto en el menú? ¿Por qué ya no tienes eso otro en el menú?”, dijo el ceo, de acuerdo con LAD Bible.

“Y lo que respondo es que ponemos en el menú lo que vende. Hay gente que dice, ‘¿por qué ya no tienes la delicia de clara de huevo en el menú?’ Bueno, porque no lo compraste cuando lo ofrecíamos. Así que si lo quieres en el menú, ¡cómpralo!”.

En otras palabras, McDonald’s desaparece los platillos que no tienen tantas ventas. Es decir que, aunque muchas personas amen un producto nuevo, éste no durará mucho si no hay la cantidad suficientes de clientes comprándolo de manera frecuente.

Por otro lado, Kempczinski también explicó que, durante la pandemia, debido a problemas en la cadena de suministro y escasez de personal, McDonald’s redujo su menú en todo el mundo, y ya no volvió a ofrecer los platillos que los clientes no extrañaban tanto.

Así que ya sabes, si quieres que un producto de McDonald’s jamás desaparezca, simplemente no dejes de comprarlo.

