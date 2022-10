Cholo Simeone confiesa los motivos por los que descartó el fichaje de Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid

Durante el verano pasado, Cristiano Ronaldo manifestó su deseo de marcharse del Manchester United, con el objetivo de disputar la Champions League. El astro luso llegó a ser ofrecido a varios equipos, uno de ellos fue el Atlético de Madrid. Al final, por mucho que corrió el rumor, este fichaje nunca se dio. Y es que Diego “Cholo” Simeone, entrenador del conjunto rojiblanco, jamás contempló esta incorporación.

“No hablé nunca con Ronaldo. Lo expliqué muy bien en la entrevista el otro día (al periodista Martín Liberman); así que no hay mucho más por comentar. Yo no me veo dirigiendo al Real Madrid, de la misma manera que, más allá de toda su jerarquía, capacidad y extraordinario gol, difícil verlo a él en el Atlético de Madrid”, confesó Simeone en la rueda de prensa previa al entrenamiento vespertino del Atleti, en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

El argentino, además, explicó los motivos por los que no desmintió estos rumores, mientras la prensa especulaba sobre la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo vestido de colchonero: “No me pareció definitorio decirlo. La gente me conoce, los que me conocen, y lo que no me conocen es un problema de los demás. Tengo las ideas bastante claras de lo que quiero y lo que necesita el equipo”.

Luego de vencer como visitante al Athletic Club (0-1), el equipo de Simeone llega relanzado con tres victorias consecutivas en la Liga, situado en el podio de la clasificación, a seis puntos del liderato del Real Madrid. “Es importante que los futbolistas estén bien y nosotros necesitamos llevarlos a su mejor estado, que se encuentren cómodos, sobre todo dentro del campo y que se sientan importantes dentro del juego”, apuntó.

“Y la buena contundencia está claro que ayuda”, prosiguió Simeone, que recordó el cabezazo de Williams que, de haber sido gol, hubiera promovido un partido completamente diferente. “No hubo contundencia, metimos el gol, no el anulado, sino el otro. Eso generó confianza, seguridad y valorar mucho más todo el trabajo bueno que el equipo viene haciendo”, destacó el argentino; tal como reseña la agencia EFE.

También le preguntaron por los elogios de la prensa al Real Madrid en el clásico contra el Barcelona, por su bloque bajo en defensa y su contundencia en ataque, cuando los blancos usaron otros mecanismos de juego en el derbi del Wanda Metropolitano.

“No voy a entrar, no hace falta. Yo digo que el fútbol hay distintas maneras de controlarlo. Ustedes son periodistas, están todo el día opinando, viendo, cada día entienden más, más allá de no haber jugado algunos o sí, porque tienen mucho fútbol en sus ojos. Es como uno quiere interpretarlo. No hay duda de que en el fútbol se puede controlar el partido de muchas maneras”, sentenció.

