Enrique Iglesias se ve envuelto en polémica por besar en la boca a una reportera de Telemundo

El cantante Enrique Iglesias volvió a protagonizar un candente momento, y se hizo viral tras volver a besar a una mujer, se trata de Irasema Torres, quien es una de las reporteras de Telemundo, el hecho quedó grabado y las redes sociales se han encargado de lo suyo para que los internautas opinen sobre lo sucedido.

“Yo vi la oportunidad enfrente de mí, la tengo que tomar. Él anda besando a sus fans y yo también soy su fanática de él“, dijo la periodista de ‘En Casa con Telemundo’.

A su vez, Torres explicó que antes de tomar esta determinación le preguntó si podía hacerlo para no ocasionar algún tipo de incomodidad. Por ello, dijo que: “Yo le pregunté, no se lo robé. No fue un beso de robo a mano armada. Yo le pregunté: ‘Mira ya que tú andas regalando besos ¿Yo también te puedo dar un beso así?”.

Aunque no sería la primera vez que el intérprete de ‘Súbeme la radio’ besa a una de sus fanáticas en la boca, este se dirigía al cachete de Irasema. Sin embargo, ella quiso aprovechar el momento que tenía al frente y volteó su rostro, lo que generó que sus labios se cruzaran.

Ella manifestó que lo hizo en nombre de todas aquellas mujeres que siempre han querido tener esa oportunidad y hasta el momento no ha sucedido. Posteriormente, relató que todo se presentó en cuestión de segundos y no sabía si de verdad sintió algo después de eso.

Carlos Adyan también se unió a las bromas que se registraron por lo sucedido, y es que él expresó que se sentía incómodo porque nadie le había dado esa muestra de cariño. Por ello, Irasema no se resistió y para ayudar a mejorar su estado de ánimo también le dio un beso en la boca.

Minutos antes, él había mencionado que posiblemente la mente creativa del programa de televisión no la había mandado a ella a besar al cantante, y es que además se mostró perplejo ante lo ocurrido: “Yo no creo que nuestro productor te haya mandado a hacer eso”.

