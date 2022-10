Las personas que recibirían cartas del IRS para reclamar créditos contributivos y tercer cheque de estímulo de $1,400

Muchas de las personas que pueden solicitar dinero al Servicio de Rentas Internas (IRS) por créditos contributivos no reclamados pertenecen al grupo de los que no están obligados a declarar impuestos.

Así lo informó el IRS en un comunicado de prensa la semana pasada la oficina para emplazarlos a que hagan el trámite.

“El IRS quiere recordar a las personas potencialmente elegibles, especialmente a las familias, que pueden calificar para estos valiosos créditos tributarios”, indicó Chuck Rettig, comisionado del IRS. “Alentamos a las personas que aún no han presentado una declaración de impuestos para 2021 que revisen estas opciones. Incluso si no están obligados a presentar una declaración de impuestos, aún pueden calificar para varios créditos importantes. No queremos que la gente pase por alto estos créditos tributarios, y las cartas les recordarán de su elegibilidad potencial y los pasos que pueden tomar”.

Algunos de los créditos que pueden ser solicitados son: Crédito de recuperación de reembolso de 2021, el Crédito tributario por hijos, el Crédito tributario por ingreso del trabajo.

A esos fines, la agencia está enviando más de 9 millones de cartas a potenciales beneficiarios. La carta, impresa en inglés y en español, proporciona una breve descripción de cada uno de los créditos.

La mayoría de estos créditos se ampliaron a través del Plan de Rescate Estadounidense y otras leyes aprobadas en el Congreso el año pasado. Para realizar este envío, la Oficina de Análisis Tributario del Tesoro identificó a las personas que normalmente no tienen un requisito de presentación de declaraciones de impuestos porque parecen tener ingresos muy bajos, según el Formulario W-2, Formulario1099 y otras declaraciones de terceros disponibles para el IRS.

El IRS indicó que por eso es importante que las personas con poco o ningún ingreso presenten una declaración de impuestos aún cuando no es obligado que lo hagan.

La agencia añadió que este procedimiento es similar al que se realizó, en septiembre de 2020, para alertar a los beneficiarios que no están obligados a presentar una declaración de impuestos para el primer Pago de impacto económico o cheque de estímulo económico.

“Las personas pueden presentar una declaración de impuestos incluso si aún no han recibido su carta. El IRS les recuerda a las personas que no hay multas por un reembolso reclamado en una declaración de impuestos presentada después de la fecha límite regular de impuestos de abril de 2022. La forma más rápida y sencilla de obtener un reembolso es mediante la presentación electrónica y elegir el depósito directo”, exhortó la entidad.

Los potenciales beneficiarios pueden valerse de la herramienta gratuita Free File para presentar su información. El servicio estará disponible hasta el 17 de noviembre.

