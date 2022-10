VIDEO: Paulina Rubio no se aguanta y decide ir al baño en plena playa

Paulina Rubio está viviendo un pésimo momento al ver cómo un video con imágenes suyas en la playa está dándole la vuelta al mundo. Lo complicado de esta historia no es que Pau haya sido captada en la playa, no, sino que la hayan visto haciendo sus “necesidades” en ésta. “¡Paulina Rubio hace del baño en la playa!“, esto es lo que todos están diciendo ahora al ver las imágenes.

Básicamente los paparazzi que han expuesto las imágenes captaron a “Chica Dorada” haciendo de la playa, un espacio abierto, “su baño”. Lo peor es que dicen que después de terminar de hacer sus necesidades tomó unas piedras que estaban cerca para limpiarse. “¿Por qué piedras?”, preguntan muchos. Pero para esta incógnita sólo Pau tiene una respuesta.

Lamentablemente, aún cuando Paulina Rubio decida callar y obviar el tema, las imágenes están ahí y ahora todos están hablando de esto y no hay quién lo pare. La Chica Dorada ha dejado en shock a propios extraños, ya que con esta acción no sólo están con la boca abierta sus fans, sino que sus detractores hacen fiesta con comentarios nada favorecedores.

no se como explicarlo pero me fascinó ver que paulina rubio caga en la playa pic.twitter.com/wMLVuqyWGE— gaychel berry (@jacoboguillen) October 18, 2022

No sabemos, tampoco, cómo estos hechos podrán impactar en el programa “Mira Quién Baila All Stars”, en el cual la “Chica Dorada” es jurado. View this post on Instagram A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila)

