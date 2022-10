Yuya deja en shock a sus fans con un nuevo y “radical” cambio de look

Parece que el flequillo está de regreso y ya es tendencia en el look de algunas celebridades. Yuya, por ejemplo, ha dejado a sus fans en shock debido a este cambio y es que ahora la famosa empresaria e influencer tiene copete. Este cambio ha suscita una serie de comentarios, todos positivos, en donde no sólo destacan su belleza sino el hecho de que con esta tendencia ahora se parece más a su mamá, doña Maribel Castañeda.

Yuya siempre se ha caracterizado por tener una belleza natural. Si bien es cierto posee su propia linea de maquillaje y es una empresaria con una serie de productos variados, también es cierto que a sus fans a través de sus videos, les ha enseñado y mostrado cómo se pueden hacer maravillas partiendo de lo que se tiene.

Su estilo, tanto al maquillarse como al vestir está entre las tendencias de moda. Yuya es muy buena para mezclar lo clásico con lo deportivo. Lo romántico con el boho y el fashionismo con el estilo hipster. Sus fans también han podido verla vistiendo muy grunge y en ocasiones minimalista y hasta urban-chic. No hay estilo que se le escape y es que al final del día, muchos sino es que casi todos tienen o tenemos alguna prensa que pertenezca a alguno de estos estilos, gracias a las propuestas fashionistas que tenemos en marcas como Zara, Mango y Pull & Bear entre otras. View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst)

Su cabello, por otra parte, siempre ha sabido acompañarla en este camino por la moda, de ahí que no sea de extrañar que ahora que tiene flequillo pronto incluso pueda adoptar un tono de cabello diferente, sino más oscuro tal vez incluso más claro en las puntas. View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst)

Les vamos a compartir algunas imágenes en las que podrán admirar los distintos estilos de Yuya, los cuales ella sabe hacer muy a su manera: View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst)

