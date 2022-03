Yuya enloquece a sus seguidores por dejar ver un poco más el rostro de su bebé

La youtuber Yuya y el músico Siddhartha se estrenaron como papás el pasado 29 de septiembre, bautizando a su hijo como Mar.

Desde entonces, la pareja ha sido muy cautelosa con la privacidad de su bebé, incluso, Mariand Castrejón, que es el nombre real de la influencer mexicana, había mantenido en secreto que se convertiría en madre hasta que decidió compartirlo con todos a través de un video en su canal de YouTube en el que le dedica una carta a su primogénito.

“Comparto este video con todo mi cariño también para ustedes. Han sido y son parte fundamental de la historia de mi vida”, compartió en junio del 2021 para los 25 millones de suscriptores que tiene en la plataforma.

Para septiembre del mismo año, sus seguidores morían de ganas por saber cómo luce el niño y más detalles al respecto después de que Siddhartha anunciara el nacimiento en un tuit, sin embargo, no habían mostrado la cara de su bebé hasta esta semana.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Yuya que a través de una grabación se logró ver a Mar por primera vez, aunque solo una parte de su rostro, ya que su madre agregó el emoji de una flor para que no se viera del todo.

Díganme que todos nos emocionamos porque Yuya nos dejó ver un poquito la carita de Mar, está preciosoooo. 😍 #Yuya #Siddhartha pic.twitter.com/mM7szYaTQU— Dra. Yañez 🫀 (@i_drayanez) March 24, 2022

El clip generó de inmediato diversas reacciones entre los fans de la youtuber, pues no dejaron pasar desapercibido lo mucho que ha crecido y lo “grande” que ya se ve con casi 6 meses de edad. Anteriormente ya había publicado fotografías de sus manitas, pies o del bebé de espaldas.

La influencer no dejó de compartir a lo largo de su embarazo la evolución de su ‘baby bump’ y en todo momento se mostró muy cercana a sus seguidores, con quienes mantiene una conexión muy especial. View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst)

