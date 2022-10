Liliana Rodríguez se retiró de las grabaciones de ‘Siéntese Quien Pueda’ y dicen: “No veré más el programa”

La venezolana Liliana Rodríguez en compañía de Alejandra Jaramillo, Karla Gómez, Vanessa Arias, Lucho Borrego y y Álex Rodríguez son los panelistas que se encargan de formar el equipo de ‘Siéntese Quien Pueda’, programa que es conducido por Julián Gil, y que transmiten a través de UniMas.

Entre ellos han demostrado en el poco tiempo que llevan al aire, que la dinámica es mostrar sus diversos puntos de vistas ante los acontecimientos que surjan en el mundo del entretenimiento. A su vez, en distintas ocasiones crean debates entre ellos donde han llegado a dar detalles de sus vidas personales.

Sin embargo, esta vez Rodríguez se sintió en la obligación de dejar el estudio justo cuando se encontraban grabando, lo que para ella fue un motivo de fuerza mayor, pues también tomó la determinación de enviar un comunicado para explicarle a sus seguidores lo que había sucedido.

“Por respeto a todos los televidentes, mi familia y mis fans me vi en la inminente obligación de abandonar el set de ‘Siéntese Quien Pueda’ en plena grabación. Ustedes merecen verdad, credibilidad y profesionalismo aunque el formato sea un reality show por sobre todo merezco respeto. El Dios en el que creo me hace cabeza y no cola. Y aunque tengo la humildad necesaria para pedir perdón, también tengo el coraje para darme a respetar“, comenzó diciendo en la misiva que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Además, la también cantante explicó que solamente es necesario que la audiencia se dé cuenta de lo que realmente sucede desde su percepción.

“Lo que está pasando en este show está claro, el que tenga ojos para ver que vea. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Mil gracias por el apoyo, cariño y compresión”, finalizó.

Los comentarios por lo sucedido no se hicieron esperar, aunque, ha generado muchas dudas el hecho de no conocer si fue solamente el abandono de la grabación o si es un retiro definitivo del reality show.

“No veré más el programa”, “Lo veía por ti y sé que muchísimas personas también”, “Pero si el productor es tu mejor amigo”, “Dichosa tú que estás ahí después de todo lo que hablaste de Univision”, “Eres digna de admirar”, “El programa no será igual sin ti”, “Fuerza, tú vales mucho”, “Una persona creyente como tú no necesita estar allí”.

