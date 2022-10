Liliana Rodríguez reveló que llamó a su padre y no le contestó sin conocer si se quería lanzar “de un décimo piso”

La conductora Liliana Rodríguez en una de las emisiones de ‘Siéntese Quien Pueda’ reveló algunos detalles de lo que ha sido la dramática historia que le ha tocado vivir con su padre, José Luis Rodríguez.

No es la primera vez que la venezolana explica la delicada relación que ella sostiene con ‘El Puma’. Sin embargo, recientemente mencionó que buscó que él le prestara colaboración en un complejo momento que está atravesando y simplemente su padre no le habría querido responder, esto sin conocer el motivo de la llamada.

“Una vez cuando me estaba separando del papá de mi hija, lo llamé por teléfono y le dije ‘father’. Me atendió, se quedó callado y me trancó el teléfono. Lo volví a llamar y el señor no me atendió. Él no sabía si yo estaba a punto de lanzarme de un décimo piso. Él no sabía para qué yo lo estaba llamando, el señor no se dignó a atenderme el teléfono. yo he tenido que perdonar todas esas cochinadas”, destacó durante la entrevista.

Sin embargo, hace poco también sostuvo unas fuertes palabras con el periodista Alex Rodríguez. Por ello, aprovechó la situación para aclararle lo que en una oportunidad él dijo sobre ella y su papá.

“Eres un falso, primero que nada. Esto es un juego y yo te voy a dar donde a ti te duele porque es mi trabajo. El otro día, sin embargo, dijiste en mi cara que con razón mi papá no me quería y te la dejé pasar porque yo soy decente“, comenzó diciendo.

La venezolana en ese entonces dejó claro que no existe ningún problema en ella como para que su padre tenga ese tipo de comportamientos.

“Yo te voy a contestar ahorita lo que tú tuviste la osadía de decir. ‘El Puma’ no me quiere porque no le da la gana, porque no quiere practicar lo que profesa, no porque haya algo malo en mí, non porque hay una falla en mí, no porque yo soy una basura o alguien que no valga nada”, agregó en el mencionado programa.

Te puede interesar:

· Liliana Rodríguez sorprende con un bikini frente al mar tras haber perdido 75 libras

· Liliana Rodríguez tras hablar de su vínculo con ‘El Puma’: “No importa si tu papá no dio la talla y no sirve”

· Liliana Rodríguez le responde a Alicia Machado: “No hables de desarmar una nación cuando vienes de Venezuela”