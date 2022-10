“Si no se ganan títulos vendrá otro entrenador”: la advertencia de Xavi Hernández al Barcelona

Pese a la última derrota (3-1) en Liga frente al Real Madrid, y el empate (3-3) contra el Inter de Milán en la Champions, Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona, recordó que su equipo está pensado para ganar títulos y subrayó que si no los gana esta temporada vendrá otro entrenador, algo que asume con naturalidad.

Xavi, sobre Eric García.



💬 "Nosotros valoramos al futbolista. A todos, pero a él en especial.



💬 "El fútbol es un juego de errores y está expuesto a este tipo de errores".



💬 "Es un tipo extraordinario, profesional, un ejemplo en el vestuario, suma siempre y entrena bien". pic.twitter.com/JSB2LxurGv — Relevo (@relevo) October 19, 2022

En la rueda de prensa previa al partido de este jueves contra el Villarreal, el técnico catalán habló sobre su futuro en el banquillo azulgrana, después de perder el liderato liguero en el Bernabéu y situarse en el abismo de la eliminación en la Champions.

“Todo el mundo me da ánimos. Parece que se me haya muerto un familiar con todos los mensajes que tengo en el teléfono. En el Barça no hay temporadas de transición. Con el esfuerzo que se ha hecho desde el club, hay que ir a por títulos. Si no se consiguen habrá consecuencias, como dijo el presidente; también para mí. No quiero buscar excusas. Si no se ganan títulos, vendrá otro entrenador y lo intentará, sin más; intento ser natural”, valoró.

🎙 Xavi analiza los aspectos a mejorar pic.twitter.com/WYgalg0KUQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 19, 2022

Optimismo con sus jugadores

Xavi se mostró convencido de que será capaz de “girar la tortilla”, se mostró alegre con vistas a los retos del futuro y se comprometió a trabajar; incluso todavía más, para conseguir el objetivo que, según reiteró en varias ocasiones a lo largo de la comparecencia. “Sigue siendo ganar títulos. Yo debo ser honesto con el club, los jugadores y los socios. Hemos hecho un equipo para conseguir éxitos y lo pienso así. Y sigo con toda la ilusión del mundo”, insistió.

Por ello, Xavi afronta con positivismo los próximos encuentros del equipo azulgrana, en los que, según precisó, a su equipo le toca cambiar la dinámica de resultados, empezando por el partido que este jueves disputará contra el Villarreal en el Spotify Camp Nou. En este sentido, calificó a su próximo rival de “camaleónico”, al tratarse de una escuadra, apostilló, “capaz de defenderte en bloque bajo y después presionarte arriba”.

"El equipo está entrenando muy bien. Con ritmo e intensidad para cambiar la dinámica"



💬 – Xavi – pic.twitter.com/Nw1F5xncDG— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 19, 2022

El estratega azulgrana manifestó que confía que sus jugadores no repetirán los errores del clásico y del partido contra el Inter, cuando sufrieron mucho en las transiciones defensivas. “Hay que ser más agresivos, estar mejor situados en la pérdida, hacer faltas tácticas… Hay mucho donde mejorar”, analizó el preparador culer. “La dinámica se cambia ganando, con buenas sensaciones, entrenando bien, haciendo un buen partido y ganando”, complementó.

Situación con Sergio Busquets

Uno de los jugadores criticados tras el partido contra el Real Madrid fue el capitán, Sergio Busquets; de quien Xavi resaltó que sigue siendo un jugador clave en su esquema, si bien reconoció que en algunos partidos deberá descansar. Para sustituir al internacional español, el técnico piensa en Frenkie de Jong, Franck Kessie o “uno de los centrales” como alternativas. 🔊 Xavi: "@DeJongFrenkie21 es una solución en el pivote" pic.twitter.com/Hv7xrahkDg— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 19, 2022

“De Jong es más de interior, pero se le ve cómodo de pivote porque hace conducciones, rompe líneas, oxigena desde atrás con los centrales. Ve el fútbol de cara y es una solución”, comentó sobre la posible entrada del neerlandés como volante de contención.

No se olvidó Xavi de felicitar a Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro; Robert Lewandowski, premio Gerd Müller al máximo goleador de la temporada 2021/22; y Gavi, quien se llevó el Kopa al mejor futbolista joven, todos ellos galardonados en la última gala organizada por France Football. “Emociona ver a jugadores del Barça ganando premios individuales, a ver ahora si ganamos los colectivos”, sentenció. ❝Felicito a Gavi, Alexia y Lewandowski por los premios❞



🔊 – Xavi – pic.twitter.com/pYwW5kbzhm— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 19, 2022

