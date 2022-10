Tom Felton, actor de ‘Harry Potter’ revela en su libro los problemas que tuvo por su adicción al alcohol

‘Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard’ es el título del libro en el que Tom Felton, intérprete de Draco Malfoy en ‘Harry Potter’, hace un recuento de sus memorias donde revela los problemas que tuvo debido al alcoholismo.

El actor de ‘Harry Potter’ narra su abuso del alcohol que comenzó por los problemas mentales que presentaba en ese momento mientras residía en Los Ángeles al final de sus 20 años de edad.

De acuerdo con información del portal NME, el problema preocupó a su representante, quien junto a los padres del actor, le recomendaron buscar ayuda, sin embargo, fue hasta que entabló una plática con su abogado que decidió ir a rehabilitación por primera vez, de la que escapó luego de 24 horas.

La segunda vez que se rehabilitó, fue expulsado por incumplir las reglas, la tercera vez fue la de éxito, en la que aceptó que tenía un problema porque reconoció que recurría la a bebida para callar situaciones mentales que no podía comprender.

El intérprete de ahora 35 años confesó a NME que ahora se siente orgulloso de poder decir que necesitaba ayuda, por lo que espera poder ser un ejemplo en las personas en la misma situación para que salgan adelante.

Otro objetivo de la estrella de la franquicia ‘Harry Potter’ es eliminar el estigma que hay sobre la rehabilitación y la terapia pues dice “todos las necesitamos de un modo u otro, así que ¿por qué no es normal hablar de manera sincera acerca de nuestros sentimientos?”.

