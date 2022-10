Tres créditos contributivos que puedes reclamar al IRS si no estás obligado a declarar impuestos

El Servicio de Rentas Internas (IRS) informó recientemente que empezó a enviar cartas a más de 9 millones de personas que son elegibles a recibir dinero por créditos contributivos no reclamados y hasta por el tercer cheque de estímulo de $1,400 que no les ha llegado.

En un comunicado de prensa, la entidad destaca que muchos de los potenciales recipientes son personas de bajos ingresos que no están obligados a declarar impuestos.

“A menudo, las personas y las familias pueden obtener estos beneficios tributarios ampliados, incluso si tienen poco o ningún ingreso de trabajo, negocio u otra fuente. Esto significa que muchas personas que normalmente no necesitan presentar una declaración de impuestos deberían hacerlo este año, incluso si no han tenido que hacerlo en los últimos años”, explicó el IRS.



“Para realizar este envío, la Oficina de Análisis Tributario del Tesoro identificó a las personas que normalmente no tienen un requisito de presentación de declaraciones de impuestos porque parecen tener ingresos muy bajos, según el Formulario W-2, Formulario1099 y otras declaraciones de terceros disponibles para el IRS”, añadió la agencia.

Varios de estos créditos fueron ampliados el año pasado con la aprobación del Plan de rescate estadounidense de la Administración Biden.

Tres créditos a los que podría ser elegible

Crédito tributario por hijos (CTC)

La ley aprobada en el Congreso federal dispuso para pagos de $300 mensuales por cada niño menor de 6 años y hasta $250 por mes por cada niño de 6 a 17 años. El crédito total puede ser de hasta $3,600 por hijo.

Las familias eran elegibles al crédito total si tenían ingresos de $150,000 o menos en el caso de un matrimonio. Si su ingreso ajustado bruto (AGI) contenido en la declaración de impuestos era de $75,000 dólares o menos también se supone que recibiera la cantidad total. En los casos de jefas (es) de hogar, la persona debió haber ganado $112,500 o menos.

El Gobierno federal decidió adelantar el 50% de los pagos en entregas mensuales entre julio y diciembre pasado.

Las familias pueden reclamar este crédito, incluso si recibieron pagos mensuales por adelantado durante la segunda mitad del año 2021.

Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC)

La ley amplió el EITC para los trabajadores sin hijos. Al menos unos cinco millones de trabajadores jóvenes sin hijos en Estados Unidos podrían recibir hasta $820 adicionales en su reembolso de impuestos a raíz de la ampliación del crédito fiscal.

Otros cambios hacen elegibles a familias de ingresos bajos y moderados con niños. El crédito puede ser de hasta $1,502 para trabajadores sin hijos calificados, $3,618 para aquellos con un hijo, $5,980 para aquellos con dos hijos y $6,728 para aquellos con al menos tres hijos. El estatuto también aumentó los límites de ingresos para reclamar la totalidad del crédito de $15,820 a $21,430 dólares para los contribuyentes solteros, y de $21,710 a $27,380 dólares para los casados que presentan una declaración conjunta.

Crédito de recuperación de reembolso (RRC)

Los que no recibieron el tercer cheque de estímulo también conocido como Pago de impacto económico (EIP3) el año pasado pueden reclamar el RRC. Las personas que recibieron menos de la cifra que correspondía, como aquellas que tuvieron un hijo en 2021, también pueden solicitar el dinero. El crédito máximo es de $1,400 por cada adulto que califica, más $1,400 por cada niño o adulto elegible dependiente.

Los adultos que ganan anualmente $75,000 o menos recibirán el pago completo de $1,400. En el caso de matrimonios que declaran impuestos en impuestos esa cifra se eleva a $150,000 o menos, mientras que para los jefes y jefas de familia el monto aplicable es de $112,500 o menos.

Free File, una opción gratuita para presentar información contributiva al IRS

A raíz del anuncio, las personas que son elegibles para recibir el dinero deben presentar su información contributiva en o antes del 17 de noviembre.

El IRS especificó que los solicitantes pueden reclamar los fondos por medio de la plataforma gratuita Free File.

“Para ayudar a las personas a reclamar estos beneficios, sin cuota, Free File del IRS permanecerá accesible por un mes adicional este año, hasta el 17 de noviembre de 2022. Disponible solo en IRS.gov/FreeFile, Free File permite que las personas cuyos ingresos sean de $73,000 o menos presenten una declaración en línea de forma gratuita usando un software de marca. Free File está patrocinado por Free File Alliance, una asociación entre el IRS y la industria del software de impuestos”, explicó la oficina.

Las personas también tienen la opción de suministrar su información directamente a través de la página del CTC si ese es el crédito al que le corresponde aplicar.

“Las personas cuyos ingresos son inferiores a $12,500 y las parejas cuyos ingresos son inferiores a $25,000 pueden presentar una declaración de impuestos simple para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso de 2021, que cubre cualquier monto de pago de estímulo de 2021 que puedan haber perdido, y el Crédito tributario por hijos. Las personas no necesitan tener hijos para usar ChildTaxCredit.gov/file para encontrar la solución de presentación adecuada para ellos”, puntualizó la entidad.

