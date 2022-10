Anna Faris revela el nombre del director que la manoseó y trató de forma inapropiada en el set de una película

Anna Faris, la actriz que saltó a la fama por su participación en varias sátiras de películas de terror, recordó su propio infierno dentro de la industria del cine. A cinco años de haber denunciado sin dar nombre a un cineasta por manosearla y tratarla de forma inapropiada en el set, la actriz reveló su identidad y dio detalles de cómo se sintió aquel entonces.

“¿Puedo hablar mal de los muertos?”, consultó la protagonista de ‘Scary Movie’ (2000) en el último episodio de Unqualified, el podcast de Lena Dunham. Con el permiso de la guionista, Faris dijo que fue el director Ivan Reitman, el que la hizo vivir la peor experiencia de su vida durante un rodaje.

Según contó la actriz, todo sucedió durante el rodaje de ‘My Super-Exgirlfriend’ (2006), una comedia romántica que protagonizó junto a Uma Thurman y Luke Wilson. “Fue una de mis experiencias cinematográficas más duras”, repasó, y aseguró que el cineasta la tocó de forma inapropiada y le gritó mientras filmaba, lo que la hizo sentir “enojada, herida y humillada”.

A lo largo de una charla amplia y sincera con la comediante, Faris habló de su experiencia con el director fallecido en febrero de este año. “Una de mis experiencias más duras en el cine fue con Ivan Reitman. La idea de intentar hacer una comedia bajo su especie de reinado del terror… Era de los que gritan. Podía hundir a alguien cada día, y en mi primer día, fui yo”, dijo.

De inmediato, Faris recordó el preciso momento en el que Reitman le dio “una palmada muy fuerte en el trasero” y repasó su reacción teñida de impotencia y vergüenza por lo sucedido. “Estaba haciendo una escena en la que estaba en una escalera para agarrar unos libros de una estantería y me dio una palmada muy fuerte en la retaguardia delante del equipo. Todo lo que pude hacer fue soltar una risita nerviosa”, describió.

En respuesta al duro relato de Anna Faris, Lena Dunham acotó: “No creo que seas la primera persona que informa eso. Y lamento mucho que hayas tenido esa experiencia”. “¿No intervino nadie para decir ‘No’?”, preguntó luego, a lo que Faris se limitó a responder: “No. Fue más o menos en 2006″. Así, además, remarcó el cambio de época que se dio a partir del movimiento MeToo, a partir del cual muchas mujeres comenzaron a denunciar acoso y maltrato en la industria, visibilizando estos comportamientos y logrando que cada vez menos mujeres opten por el silencio.

Por último, Faris habló de otro desagradable comentario del cual fue víctima por parte de Reitman. “Recuerdo al mismo director decirle a mi agente, que después me lo contó a mí, que tenía unas piernas geniales y que esa fue la razón por la que me contrató”, repasó, y agregó: “Es un gran halago. Me gustan mis piernas. Pero eso condicionó mi experiencia con todo el proyecto. No creo que contratasen al protagonista masculino porque tenía buenas piernas. Por eso sentí que me habían contratado por mi figura y no por mí”, concluyó.

También te puede interesar:

–Mira aquí el video de ‘Monotonía’, la canción de Shakira que podría ser para Gerard Piqué

–Alexa Dellanos luce sus encantos con una bata desabrochada y cubre sus senos con su cabello

–Decomisan una cacatúa a Belinda tras ser investigada por posesión de animales exóticos

–Kim Kardashian muestra sus curvas de frente y de espaldas en ajustado enterizo sin ropa interior