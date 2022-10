¿Niurka y Juan Vidal terminaron?, dejaron de seguirse en Instagram

Según la cuenta de Instagram Chismecito Channel, Niurka y Juan Vidal podrían haberle puesto el punto final a su relación. La pareja, según dicha cuenta, ha dejado de seguirse en Instagram. Lo que indicaría que en la actualidad la única relación que sigue vigente, luego de formarse en el reality de La Casa de los Famosos, es la conformada por Nacho Casano y Daniella Navarro, la pareja en la que casi nadie confía o confiaba.

El pasado 27 de septiembre, Juan y Niurka se comprometieron durante el viaje que realizaron a Perú. En ese momento, la cubana escribió junto al siguiente video: “Gracias amor mío, Somos lo que nos inspiramos cada momento, estamos donde renacemos❤️❤️❤️@juanvidalgil“. Todas estas imágenes y mensajes siguen vigentes en sus redes sociales, estas publicaciones no han sido eliminadas, aún. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

El famoso actor tampoco ha eliminado estos hermosos recuerdos que de alguna manera aún los une, pese a que ya no se sigan en redes sociales. Juan en este momento comentó: “Aquí les dejo una probadita de la sorpresa de #machupichu a #mamaniu @niurka.oficial Este viaje me ha demostrado que cada día nuestras vidas están más compenetradas y este compromiso es para que palpes un poco mis intenciones para contigo #teamo #mexico #miami #republicadominicana gracias @laur_nforyou”. View this post on Instagram A post shared by Juan Vidal Gil (@juanvidalgil)

Algunos de los detractores de la pareja aseguran que esta no es más que una estrategia para atraer la atención mediática, y es como bien dice Niurka, ella es la reina del escándalo. Por lo pronto los fieles seguidores de Juan y “Mamá Niu” van a tener que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en lo que resta del año, para saber si en efecto terminaron, o fue sólo una pequeña tormenta de la que lograrán sobreponerse.

Lee más de Niurka Marcos aquí:

Niurka Marcos y Juan Vidal se burlan de Cynthia Klitbo; la pareja responde a la polémica

La hija de Niurka deja claro que no quiere el cuerpo de su mamá: “No me compares”

Fans de “El Gordo y la Flaca” defienden la relación de Juan Vidal y Niurka Marcos, pidiendo que los dejen en paz