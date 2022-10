La hija de Niurka deja claro que no quiere el cuerpo de su mamá: “No me compares”

Romina Marcos conversó con las cámaras de Telemundo sobre la dismorfia corporal, tema que generó una breve conversación entre Chiquibaby, Adamari López y Quique Usales en su sección de espectáculos. Recordaron, que al parecer, a la hija de Niurka Marcos la pérdida de peso le causó severos problemas emocionales.

En la actualidad, Romina hasta se ha tomado la libertad de defender a la cantante y actriz Danna Paola, señalando que “no tenemos que hablar del cuerpo de nadie” y aseguró que no le interesa que la comparen con su mamá. “Para mi no me compares, porque no tengo que ser mi mamá”, dijo en la entrevista.

Chiquibaby intervinó al final del video para decir: “Deberíamos de dejar de criticar a las celebridadss… hay cosas más valuables de las que podemos opinar”, mientras que su compañera y comadre, Adamari López señaló que en el caso de los famosos, de los que todos deberíamos de hablar es del talento de éstos, no de sus cuerpos.

Puedes ver la entrevista completa aquí:

Romina en “Campeón de Campeones”

“Las Estrellas bailan en Hoy” es una competencia que pertenece al programa Hoy de Televisa, el cual ahora entra a una nueva etapa y regresa con una temporada aún más retadora que lleva por nombre: “Campeón de Campeones”. Romina Marcos formará parte de esta competencia y los fans ya están haciendo su trabajo.

Esta competencia de baile estará que arde, pero no sólo por el talento, sino también por las personalidades que se han integrado a este proyecto, en donde tenemos no sólo a Romina, sino también a Manelyk González y a Potro Caballero, quienes se integran a este reto como pareja. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

Mane ya advirtió sobre su personalidad en este show, así que de alguna manera todos están ya advertidos. View this post on Instagram A post shared by Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial)

