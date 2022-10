Raúl de Molina: “Se veían mis videos más que muchos programas de Univision”

“Se veían mis videos más que muchos programas de Univision”… Así regresó Raúl de Molina a ‘El Gordo y la Flaca’, después de unas semanas de vacaciones en Sudáfrica, junto a su esposa Mily.

Con su particular humor, y con el clásico cuando regresa de viaje: contar y mostrar en donde estuvo, qué hizo y que comió, sus compañeros le tenían una broma, tratar de que no hablara, por lo menos tanto, de sus cosas en el show de entretenimiento de las tardes de Univision.

Para comenzar, Raúl balconeó que desde que llegó no ha parado de recibir todos los cambios y bombas que hay en Univision, ¿cuáles? No detalló, pero sí dejó claro que sus videos de los viajes lo ven más de medio millón de personas y hasta no reparó en confirmar que es más de los número que suelen hacer algunos shows de la cadena.

“Más de medio millón de personas veían los videos de los leones, se veían los videos más que muchos programas de Univision, así que no me digan nada“, dijo entre broma y enojo De Molina.

El problema es que a él le gusta hablar mucho de sus viajes, y a la producción del show le gusta más que presenten las noticias de entretenimiento que es el objetivo del programa.

Para eso también Raúl tuvo una respuesta un poco fuerte pidiéndole al público que de su opinión:

“¿Qué ustedes prefieren ver? ¿Los leones comiendo en África o una de estas historias que repetimos como 20 mil veces hablando de lo mismo?“.

Pero ahí no terminó, cuando tocó el segmento de Roberto Hernández discutieron, porque chistosamente el periodista cubano le preguntó si compartía los lugares como influencer, y de inmediato, en tono no amigable, De Molina aseguró que él paga sus viajes, sus comidas y que tiene trabajo y dinero para poder hacerlo. Que no necesita usar las redes para tener cosas gratis.

Recordemos que tanto Roberto como su esposa, Danella Urbay, son modelos e influencer que, como muchos otros promocionan marcas en redes y que es parte de su trabajo y sus ingresos. Algo en lo que, evidentemente, De Molina no parecería estar tan de acuerdo.

MIRA AQUÍ EL REGRESO DE RAÚL DE MOLINA A ‘EL GORDO Y LA FLACA’:

