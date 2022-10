En Exatlón USA crece la tensión y el rechazo hacía Rafael Nieves, ex miembro de La Casa de los Famosos 2

Rafael Nieves está acaparando toda la atención mediática por cómo lo están percibiendo sus compañeras de Exatlón USA, Edición Mundial. Algunas no le creen la lesión, mientras que otras se quejan de que el novio de Julia Gama no colabora con los quehaceres de la casa.

Julia como era de esperarse saltó de inmediato en defensa de su novio alegando lo siguiente: “Ainnnn y ¿ellas qué creen, qué están en La Casa de Los Famosos? Que sigan así, direccionando su energía para dónde no es ?”.

El comentario que muchos fanáticos han agregado en la cuenta oficial de Telemundo es: “Lo mismo hacia en el otro reality, no ayudaba en nada”, recordando que para ese entonces los hombres que cocinaban en el reality de Telemundo eran: Salvador Zerboni, Osvaldo Ríos y Nacho Casano. Dicen que Rafa además de no cocinar no ayuda tampoco en las tareas de limpieza de la casa y así mucho más.

Eso sí, hay otra parte del público que pide que dejen en paz a Rafa y que mejor se concentren en la competencia: “Pero dejen al pobre Rafa tranquilo y concéntrense en la competencia”. Mientras que otros argumentan que las mujeres del equipo de los famosos se están poniendo, según dicen “tóxicas”.

“Las mujeres se han vuelto super toxicas y la agarraron contra Rafa desde que paso lo de Caterine. Pensé que esto era Exatlón, no La Casa de los Famosos, Rafa solo las evade, después de los insultos de Marisol”. Mientras que en la casa hasta lo llaman “manzana podrida”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Otra fan de la competencia agregó el siguiente mensaje al debate: “Se entiende la molestia del equipo con Rafa, él debería tener otra actitud, pero no es culpa de él estar lesionado y cuando él habla o da una opinión todas las chicas le caen encima y por eso él se aleja. Les molesta totalmente su presencia y se nota. Ellos como equipo y profesionales deberían ser más empáticos con el compañero que esté lesionado, hasta que los médicos de Exatlón decidan si continúa o no. Le voy a Magallón espero gane la camioneta”.

Y mucho ojo al equipo azul, porque el público está conociendo a Aldo Denigris y es que el joven además de carisma tiene mucho talento y en las competencias nunca decepciona. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

