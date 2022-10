Evelyn Beltrán reacciona a la nueva casa de su novio, Toni Costa: “Que orgullosa estoy de ti”

Toni Costa finalmente cumplió el sueño de tener su propio hogar y la noticia la ha compartido muy felizmente con todos sus seguidores de las redes sociales, quienes le han dejado muestras de amor y apoyo tras este logro personal que le ha dedicado a su hija Alaïa.

En una nueva foto que el bailarín y coreógrafo español publicó posando con Alaïa a las afueras de su nuevo hogar, el cual estaba decorado con globos, su novia Evelyn Beltrán le dejó un mensaje manifestando lo que siente en estos momentos, luego de que su amado alcanzara esta meta: “QUE ORGULLOSA ESTOY DE TI 🙌❤️✈️”, le dijo la mexicana en los comentarios.

Cuando Toni Costa reveló que había podido firmar su nueva casa habló muy especialmente de su hija y de todos los sacrificios que hizo para poder obtenerla.

“Estoy muy feliz, estoy muy agradecido por todo el cariño sobre lo qué he firmado… Quiero decirles que esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños. Un sueño que tenía en mente desde hace tantos años que he podido cumplirlo gracias al esfuerzo, al trabajo, a las oportunidades que me han dado, a base de mucho sacrificio, de viajar mucho y dormir poco, de cada reto que me han puesto”, dijo el bailarín.

“Gracias por todo eso que se dio para poder conseguirlo. Todo esto que he conseguido es para mi hija. Yo quiero que ella se sienta orgullosa de su papá. Así que, Alaïa, hija mía, este sueño cumplido es por y para ti”, expresó también en el video publicado a través de su página de Facebook.

Alaïa está contentísima con la idea de decorar su nueva habitación en la casa de su padre, contó Costa también. “Quiere un espejo para maquillarse, una televisión para ver sus dibujos. Así que bueno…”, relató el español.

