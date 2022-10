Toni Costa habla de su nuevo hogar: “Alaïa, este sueño cumplido es por y para ti”

Toni Costa finalmente tiene su hogar. El bailarín y coreógrafo español compartió con sus millones de seguidores que el sueño que siempre tuvo finalmente se ha hecho realidad y mostró algunas partes de su casa, a la que ya llevó a su hija Alaïa.

En un video compartido en su Facebook Costa aseguró: “Estoy muy feliz, estoy muy agradecido por todo el cariño sobre lo qué he firmado… Quiero decirles que esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños. Un sueño que tenía en mente desde hace tantos años que he podido cumplirlo gracias al esfuerzo, al trabajo, a las oportunidades que me han dado, a base de mucho sacrificio, de viajar mucho y dormir poco, de cada reto que me han puesto”, comenzó diciendo el español.

“Gracias por todo eso que se dio para poder conseguirlo. Todo esto que he conseguido es para mi hija. Yo quiero que ella se sienta orgullosa de su papá. Así que, Alaïa, hija mía, este sueño cumplido es por y para ti”, le dijo Costa a su pequeña hija Alaïa, quien ya conoció y posó frente a la nueva casa de su padre.

“Alaïa cuando entró a la casa le dije ‘bueno, tienes que elegir tu cuarto. Subió, vio el master, dijo ‘este me gusta’, yo le dije ‘mi amor, ese es mío, pero tú puedes estar ahí si quieres. Allá están tus cuartos’ y eligió el que yo pensaba que quería para ella. Contentísima. Ya quiere decorarlo, los tonos, el papel. Quiere un espejo para maquillarse, una televisión para ver sus dibujos. Así que bueno”, expresó Costa.

El bailarín y coreógrafo señaló que él entró a ‘La Casa de los Famosos’ para ganar el premio de $200,000 y poder comprar una casa propia para compartir con su hija Alaïa. Aunque no ganó, aseguró que las cosas se fueron dando y pudo cumplir su sueño. “Estoy bendecido y agradecido”, también dijo Costa.

