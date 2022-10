Alan Tacher llega a Despierta América con las uñas pintadas y dice: “Cómo se quita esto, llevo cinco días”

Nadie disfruta la paternidad tanto como Alan Tacher, conductor del matutino de Univision, Despierta América. Y todo quedó así de claro, después de que Francisca Lachapel le dijera que todos querían que mostrara la hermosa pedicura de la cual goza desde hace días. Entre risas el mexicano cedió y dijo: “Cómo se quita esto, llevo cinco días”.

Carlos Calderón contó que Alan llevaba las uñas de los pies así de pintadas, porque la hija del conductor, Michelle Tacher, le había hecho las uñas.

Francisca aseguró que el trabajo estaba tan bien hecho que hasta se veían impecables, mientras las fans del programa agregaban en la sección de comentarios que al parecer la pequeña sabía hacer uso de la máquina led, que es con la suele sellarse el maquillaje en gel, y que por estar razón Alan no lograba quitárselo con acetona. “Eso quiere decir que la niña sí sabe usar la maquinita??”, destacó la seguidora.

Cabe señalar que mientras algunas personas han llegado a criticar que este momento haya sido televisado, son muchas las más que agradecen que el programa se dedique a destacar aquellas actividades que son tan comunes entre padres e hijas, y que al final del día son válidas porque así se crean hermosas memorias y lazos afectivos entre estos: “Qué linda tu hija y que gran corazón de padre tienes para que le dejes hacerlo ??”.

Aquí les compartimos el momento en el que Alan dejó que su hija Michelle le hiciera esta magnífico pedicure cargado de glitter. View this post on Instagram A post shared by Alan Tacher (@alantacher)

