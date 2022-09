Raúl González y Alan Tacher fueron reconocidos en Washington por el Congreso de los Estados Unidos

Raúl González y Alan Tacher son dos de los rostros más queridos y respetados de la televisión hispana. Ambos conducen el matutino de Univision, Despierta América. Un programa de entretenimiento que celebra la cultura latina y alegra las mañanas a través de contenido tanto educativo como noticioso y entretenido.

Esta aportación que llevan desempeñando durante ya varios años en Despierta América les ha valido recibir un reconocimiento en Washington por el Congreso de los Estados Unidos. La revista People en Español también confirmó reportó lo siguiente: “Elyangélica González también fue galardonada por no cesar en su empeño por colaborar con quienes más lo necesitan”.

Se destaca además que sus carreras y sus éxitos personales los han convertido en un ejemplo para muchos. Los han llevado a ser considerados personalidades de inspiración para la comunidad hispana que reside en los Estados Unidos.

Raúl describió este momento como una experiencia “muy hermosa” y “emocionante”. Alan Tacher por su parte contó qué más les dieron además de los diplomas: “Nos dieron este reconocimiento y una bandera de los Estados Unidos que fue izada en algún momento en el capitolio”. Sin embargo, el mexicano señaló que si bien es cierto todo esto fue y es un gran honor, conlleva algo más: “También es una gran responsabilidad”.

A través de Instagram, Raúl González le ha podido compartir a su público mucho de lo que este reconocimiento significa para él, narrando lo siguiente:

“Llegué a este país el 3 de abril de 1994. Han sido 28 años en los que he tenido experiencias de todo tipo. Cada una de ellas tiene un significado especial en mi vida y me han dejado una gran lección. Hoy, vivo otra más. Con toda la humildad y el agradecimiento, recibí un reconocimiento por parte del congreso de los Estados Unidos en el marco del mes de la Herencia Hispana como uno de los 40 latinos más influyentes”.

“Felicidades a todos mis amigos y colegas que igualmente lo recibieron. Se lo dedico a mis padres y obviamente a todos los que de una u otra manera han contribuido a mi crecimiento y evolución. A ustedes los que día a día nos ven en @despiertamerica y nos han hecho parte de su vida y su familia. Gracias a ustedes”.

“Gracias a Dios por levantarme de cada caída y por hacerme valiente. #sumaleatuvida“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Raúl TV González (@raultvgonzalez)

Alan Tacher también se abrió a su público en Instagram no sólo exponiendo las imágenes del momento que van a quedar grabadas también en su memoria, sino que además explicó qué significa todo esto para él y empieza diciendo lo siguiente: “Quiero compartir con ustedes esto que paso… son de esas cosas que nunca esperas y cuando llegan te das cuenta de que a este mundo venimos a ayudar a los demás”

“Este reconocimiento por parte del congreso de los Estados Unidos, durante el mes de la herencia hispana, por los logros y la ayuda a nuestra comunidad hispana, por medio de @despiertamerica es un orgullo y un honor que recibo con mucha humildad”.

El conductor de origen mexicano toma este galardón, pero lo si bien lo hace con felicidad y orgullo hispano, también asume un compromiso con su gente y en sus redes sociales lo hace público diciendo: “Prometo seguir trabajando para que nuestra comunidad hispana siga siendo una fuerza imparable en la historia de esta nación. Felicidades a mis hermanos @elyangelicanews y @raultvgonzalez y a todos mis demás colegas por recibir también este memorable recibimiento. Los quiero”. View this post on Instagram A post shared by Alan Tacher (@alantacher)

