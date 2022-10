Amiga de Paulina Rubio asegura que las imágenes de la mexicana defecando en el mar no son reales

La prensa conversó con Beatriz Pasquel, quien además de ser la madrastra de Frida Sofía es amiga íntima de Paulina Rubio, según reportó Showbiz. La esposa de Pablo Moctezuma habló sobre las imágenes que supuestamente exponen a “La Chica Dorada” defecando en la playa: “Es una ridiculez que la ataquen así porque eso fue un montaje, eso no fue? o sea, fue un montaje de que agarraron una pieza y la otra, no es cierto, se me hace una jalada que le hagan eso a la gente, la verdad”.

no se como explicarlo pero me fascinó ver que paulina rubio caga en la playa pic.twitter.com/wMLVuqyWGE — gaychel berry (@jacoboguillen) October 18, 2022

Pasquel además rompió el silencio revelando cómo se tomó Paulina Rubio este nuevo rumor que circula sobre ella. Explicó que su amiga aseguró que los chismes eran ridículos: “Sí, se rio, dijo ‘qué ridícula gente y qué ridícula la gente que piensa que es verdad'”.

Dicho medio también destacó que la conversación de Beatriz con la prensa mexicana se tensó una vez que los reporteros le cuestionaran sobre el estado de salud de hija de ‘La Guzmán’, por lo que al escuchar su nombre inmediatamente indicó: “Está muy bien, se mantiene en ejercicio”.

Finalmente, Pasquel aseguró que la nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán está concentrada en su faceta empresarial, destacando que “tiene muchos planes”. También señaló que “está pendiente” del asunto legal que mantiene contra su abuelo, a quien la modelo acusó de abuso sexual.

