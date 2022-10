Paparazzi ve a Kylie Jenner caminando por las calles con una falda blanca que se abre del centro hasta arriba

Kylie Jenner es una mujer que inspira a muchas jóvenes que la siguen. No sólo las motiva a vestirse a la moda, con un gran estilo californiano, sino que además dicta en gran medida cuáles son los lineamientos a seguir en temas de maquillaje.

Para empezar, con este look no sólo atraer la atención al color blanco como tendencia, también vuelve a poner de moda las botas altas de jeans. Según informó el paparazzi, la empresaria fue captada cuando venía saliendo de su oficina, después de sostener una reunión de negocios.

Kylie Jenner conquista a todo el que la ve caminar por la calle. / Foto de Grosby Group

Kylie además sigue siendo una de las mujeres más exitosas del clan Kardashian-Jenner. No sólo es la mujer que más seguidores tiene, de su familia, en Instagram, también es la que más likes logra, aún cuando sus post sean tan sencillos.

Como ejemplo la siguiente imagen, en la que aparece saliendo de la piscina con un bikini negro. Esta publicación le dio más de ocho millones de likes por parte de sus fans, y aunque su traje de baño consistía de un hilo dental, ésta nunca posó de espaldas.

Esto sólo demuestra que Kylie no tiene que mostrar el trasero para ganar millones de likes en Instagram. Tal vez, si lo hiciera como otras famosas modelos de la red, perdería el encanto. View this post on Instagram A post shared by Demi ? (@demirose)

Aquí una muestra de cómo Kylie en muchas ocasiones prefiere sólo insinuar a mostrarlo todo de manera tan directa, en comparación a otras. View this post on Instagram A post shared by GLOW® (@drinkglow) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Lee más de Kylie Jenner aquí:

Desde la piscina, Kylie Jenner muestra tremendas curvas con minibikini negro

Stormi supera el estilo de Kylie Jenner, y los paparazzi la adoran

Kylie Jenner le ofrece su lengua a Khloé Kardashian: las hermanas hacen poses provocativas juntas