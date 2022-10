Demi Moore presume llamativo atuendo y torneadas piernas a sus casi 60 años

Demi Moore decidió compartir con sus seguidores un look muy llamativo dejando al descubierto sus torneadas y bellas piernas. La actriz subió en sus redes sociales imágenes en las que se le puede ver luciendo solo una chamarra color naranja mientras se mira al espejo, a unas semanas de su cumpleaños número 60. Asimismo, compartió una foto con su rostro en primer plano que le valió numerosos halagos.

Desliza

Cabe señalar que la actriz está volviendo al ruedo con proyectos cinematográficos. Aunque nunca se retiró oficialmente de la actuación, las últimas interpretaciones tanto en cine (?Songbird? y ?Please Baby Please?) como en TV (?Brave New World?) no fueron demasiado resonantes. En la actualidad, Moore planea un gran regreso. En primer lugar, con ?The Substance?, una película de terror dirigida por Coralie Fargeat que se estuvo filmando en septiembre en Francia y en la que la actriz de ?Ghost? comparte protagónico con Margaret Qualley, la joven nominada al Emmy por la miniserie de Netflix, ?Maid?.

De la anticipada producción también iba a formar parte Ray Liotta, uno de los proyectos del actor que quedaron truncos por su triste fallecimiento el 26 de mayo de este año en República Dominicana.

A Demi Moore se le notó muy entusiasmada de volver a un set, y los flashes la captaron filmando escenas con su larga cabellera negra en la comuna francesa de Antibes, donde se rodaron algunas secuencias del film de terror de Universal Pictures.

También te puede interesar:

–Demi Moore exhibe impresionantes curvas en diminuto bikini rosa a los 59 años

–Kanye West acusa a Quentin Tarantino y a Jamie Foxx de robarle la idea de un video musical para crear la cinta ?Django Unchained?

–Mon Laferte se casa con Joel Orta y comparte algunas fotos de su boda