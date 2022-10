Antonio Rüdiger apoya a su compañero Vinicius Jr.: “En el futuro podría ganar el Balón de Oro”

El defensor central del Real Madrid Antonio Rüdiger apoyó a su compañero brasileño Vinicius Jr. y aseguró que en el futuro espera que pueda ganar el Balón de Oro que recientemente conquistó Karim Benzema.

Rüdiger calificó a Vinicius Jr. como un hermano y un jugador explosivo que destaca por su trabajo y la constancia que tiene dentro de la cancha, lo cual sería fundamental para que en los años próximos pueda conquistar la distinción que otorga France Football.

“Para mí Vinícius es como un hermano pequeño, me ayuda a hablar español y mejorarlo. Como jugador tiene un potencial enorme que muestra cada partido con constancia. Ayuda al equipo siempre y estoy seguro de que en el futuro puede ganar el Balón de Oro“, dijo en rueda de prensa en Leipzig.

Feliz por su adaptación rápida al Real Madrid, Rüdiger se perfila como titular en su país de cara a Qatar 2022 y se mostró comprensivo con Carlo Ancelotti en las rotaciones defensivas que le impiden jugar todos los minutos que desearía.

“Estoy sorprendido por lo rápido que me he adaptado. He tenido la ayuda de Kroos y Alaba. Estoy muy contento y siempre voy a dar el cien por cien por el Real Madrid. Hasta ahora estoy satisfecho con mi rendimiento, los partidos que he jugado se ha visto que estoy bien, en buena línea, pero estoy en un equipo muy grande y no puedo jugar todo. Me siento bien y estoy muy contento”, añadió..

Rüdiger ya está recuperado del fuerte golpe que sufrió en el último encuentro de la Champions League, ante el Shakhtar, por el que recibió 20 puntos de sutura en la frente.

“No era muy guapo antes del golpe, me encuentro bien”, bromeó y señaló que al Real Madrid le espera “un rival con mucha intensidad, con jugadores muy rápidos y con un delantero muy fuerte como Timo Werner”.

Por último felicitó a Karim Benzema luego de recibir el premio al Balón de Oro la semana anterior.

“(Benzema) se mereció ganar el Balón de Oro, hizo una temporada fantástica. Es la primera vez que mi nombre estaba ahí, en el ranking, y es bonito, pero no cambia nada en mi cabeza”, afirmó.

