Carlo Ancelotti sobre los que temen lesionarse de cara a Qatar 2022: “Si alguno me dice que no quiere entrenar porque tiene miedo, que se quede en casa”

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa antes del partido que enfrentará en Alemania a su equipo ante el RB Leipzig y en uno de los temas se refirió al miedo que podrían enfrentar algunos futbolistas de lesionarse y perderse el Mundial de Qatar 2022.

Para Ancelotti ninguno de sus jugadores se encuentra preocupado por esta situación e ironizó con que el que tema perderse la Copa del Mundo que se quede en casa.

“La lesión existe en el fútbol. Si no te quieres lesionar te quedas en el sofá, como le digo a los míos. Te puedes lesionar en un entrenamiento, con el contacto con un compañero. No se puede hacer nada. No creo que los jugadores estén tan preocupados por esto. De momento todos quieren entrenarse, pero si alguno me dice que no quiere entrenar porque tiene miedo, que se quede en casa. Hay muchas películas buenas y series en la televisión”, dijo en su comparecencia en Leipzig.

De igual manera aprovechó para descartar que bajas como la de Luka Modric o Karim Benzema de cara al enfrentamiento con Leipzig no son para cuidarlos para Qatar 2022 sino para darles descanso por los últimos enfrentamientos.

“No creo que piensen en el Mundial, quieren llegar bien y es normal, pero para llegar bien necesitas continuidad en la temporada. Son pequeñas cosas las que tienen y nosotros no queremos arriesgar porque es mejor perder a Karim y Modric por un día que por un mes”, añadió.

El técnico italiano que el domingo, ante el Girona en LaLiga, tendrá a todos disponibles, incluidos Fede Valverde, que sufrió un fuerte golpe frente al Sevilla, Dani Ceballos y Mariano Díaz, recuperados ya de sus respectivas lesiones.

Antes encara el Real Madrid un encuentro de la quinta jornada de la Champions League en el que Ancelotti espera asegurar el primer puesto de grupo una vez conseguida la clasificación a octavos de forma matemática.

“El objetivo de mañana es claro, hacer un buen partido para olvidarse de esta fase. Ser primero de grupo es el objetivo y tenemos una oportunidad de conseguirlo. Estamos concentrados”, aseguró.

El técnico italiano dará paso a jugadores que disfrutan de pocos minutos y expresó una queja por lo apretado del calendario: “Es un período de la temporada muy intenso, jugamos demasiados partidos, lo estamos aguantando bien, pero es verdad que tenemos algunos problemas de bajas, como todos los equipos. Es bastante normal cuando juegas cada tres días. Creo que el Mundial llega en el tiempo justo”, explicó.

Por último, el entrenador del Real Madrid confirmó la titularidad del brasileño Vinícius Junior porque dijo que “no está cansado”, así como la continuidad de Rodrygo Goes en el lugar de Benzema.

“La movilidad del delantero centro es importante y Rodrygo tiene el profesor. Karim le ha enseñado bien, viéndole entiendes cómo tiene que jugar un delantero centro en el Real Madrid ahora”, cerró.

También te podría interesar: