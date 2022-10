Barridos: Astros acabaron con el sueño de Yankees de regresar a la Serie Mundial de MLB [Video]

Los Houston Astros vencieron este sábado 6-5 a New York Yankees y concretaron la barrida de cuatro juegos en la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas, con lo que sellaron su pase a la Serie Mundial.

Astros logró su clasificación a costa de unos Yankees que contaron a lo largo de la serie con una ofensiva apagada, incluyendo su máxima estrella Aaron Judge que terminó bateando apenas un imparable en quince turnos.

Sin espacio para otra cosa que no fuese triunfo, los Yankees comenzaron con todo su ofensiva desde el propio primer episodio al anotar por intermedio de Harrison Bader y Anthony Rizzo las dos primeras carreras para los Mulos.

El propio Rizzo ampliaría la distancia al siguiente episodio con un doble que sirvió para impulsar a Isiah Kiner-Falefa desde la segunda almohadilla y poner el encuentro 3-0.

Sin embargo la reacción de Houston Astros no se haría esperar y sin importar que uno de los mejores brazos de Yankees, Néstor Cortés, se encontraba en la lomita, los visitantes iniciaron el ataque con embasado de Maldonado y Altuve.

La guinda al pastel llegó cuando Jeremy Peña bateó su tercer cuadrangular de los playoffs para igualar las acciones en el Yankee Stadium.

Jeremy Peña wants to break out the brooms #Postseason pic.twitter.com/8wLynMmNbF — MLB (@MLB) October 24, 2022

El ataque siguió cortesía de Yulieski Gurriel que bateó sencillo al jardín derecho y Yordan Álvarez anotó la carrera que puso a Astros a dominar el juego.

Los Mulos no se quedaron atrás y repitieron la fórmula del primer inning por intermedio de Rizzo remolcando a Bader en la parte baja de cuarto inning.

Rizzo comes through again and ties the game! #Postseason pic.twitter.com/k15gkJkf4m— MLB (@MLB) October 24, 2022

El propio Bader puso arriba a Yankees en el 6to con cuadrangular solitario para que los del Bronx pasaran al frente en la pizarra una vez más. Harrison Bader for the lead! That's his 5th home run of the #postseason! pic.twitter.com/4WzjazoqOB— MLB (@MLB) October 24, 2022

El HR de Bader lo convirtió en el primer jugador en los Yankees que dispara cinco batazos de vuelta completa en sus primeros nueve juegos en postemporada.

Aunque la jugada clave del choque llegó en el séptimo inning. Cuando parecía que Yankees retirarían por doble play el episodio un error de Gleyber Torres dejó abierto el chance para que Astros consiguieran las dos carreras que a la postre se tradujeron en la victoria y su clasificación al Clásico de Octubre en las Grandes Ligas. The #postseason of Alex Bregman. pic.twitter.com/b5XjExUDTe— MLB (@MLB) October 24, 2022

De esta manera los Yankees se quedan nuevamente sin posibilidad de acceder a la Serie Mundial, siendo su última presencia en el año 2009, cuando conquistaron su título número 27 en MLB ante Philadelphia Phillies.

También te podría interesar: