María León la mejor de la tercera gala de ‘Mira Quién Baila All Stars’ y Michelle González quedó eliminada

¡Qué noche la de este domingo en Univision! María León fue la mejor de la tercera gala de ‘Mira Quién Baila All Stars’ 2022 , mientras que Michelle González quedó eliminada después de estar en peligro junto a Miguel Martínez.

Roselyn Sa?nchez, Paulina Rubio e Isaac Hera?ndez los jueces. Foto: TelevisaUnivision

Bajo la conducción de Chiquinquirá Delgado, Mané de la Parra y Sherlyn González en backstage, la tercera gala tenía de título ‘Canciones de Novelas y Series’, y como invitada para estrenarse en la pista, pero sin ser participantes, estuvo Claudia Martin de ‘Los Ricos también Lloran’.

Chiquinquira? Delgado y Mane? de la Parra los presentadores. Foto: TelevisaUnivision

Sherlyn en la tercera gala de Mira Quie?n Baila. Foto: TelevisaUnivision

-PRIMER BAILE MICHELLE GONZÁLEZ

Michelle Gonza?lez bailando en honor a su padre. Foto: TelevisaUnivision

Quien terminó siendo eliminada abrió la pista con el controversial vals vienés, que tanta polémica despertó la semana pasada entre los jueces. El tema fue ‘La Malagueña’, y como te contamos al comienzo de este artículo se la dedicó a su padre quien falleció hace 4 años y sigue siendo su guía, su apoyo y su referencia.

Al final del baile, como en todas las galas, los jueces dieron su veredicto, que asomó una señal de lo que terminaría pasando.

Paula: ?A mi me gusta la emoción que le pones no solamente a tu cara, sino tus movimientos me gustan porque son muy estilizado… A mí me llamas la atención cuando unes el sentimiento, esta canción se la dedicaste a tu papá, y me la hiciste sentir, y me gusta que le pones la chispa?.

Roselyn: ?Te noté nerviosa, pero se nota que tiene que ver con tu papá, que le imprimes la adrenalina, solamente un chin un pasito, pero son tecnicismos que lo vas a ir agarrando?.

Isaac: ?Me da gusto verte interpretar algo diferente, coincido que te vi un poco más nerviosa, falla en tecnicismo, me gustaría un poco más que te enfocaras en las piernas, lo sentí que le pusiste mucha atención. Me gustó que te esforzaste a trabajarlo?.

-SEGUNDO BAILE JORGE ANZALDO

Jorge Anzaldo bailando en la tercera gala. Foto: TelevisaUnivision

El influencer bailó el tema de la película ‘Ray’, pero antes conmovió a todos contando su historia de que siempre amó el baile y la actuación, y aunque lo felicitaban, nunca quedaba en ninguna audición por ser ‘gordito’. Sin embargo, se esforzó y aunque ahora es delgado, su aprendizaje es que no necesita tener cuadritos en el estómago para cumplir sus sueños.

Así fue cómo dejó a todos boquiabiertos con su coreografía y la interpretación de la misma, tanto que hasta Roselyn Sánchez le auguró un sitio en Broadway.

Roselyn: ?Demasiado con too much, gordito o flaquito, tú tienes que hacer Broadway, yo te visualizo a ti en tarima haciendo musical, eres un gran showman de principio a fin, la cara, el personaje, nada negativo que decir. Para mí es un 10?.

Isaac: ?Eres una gran sorpresa, semana con semana has mejorado muchísimo, se nota tu pasión por la danza, estás aquí por ganar, lo veo en todo, atacas y das tu mejor versión. Te felicito por el Split?.

Paulina: ?No me hubiera imaginado que te amarraron, te vi sueltísimo, te veo pleno en esta pista, me gusta mucho que me metas, yo era la flaquita de Timbiriche, la de las piernas de ‘Popotito’, y me fui convirtiendo en Paulina, creo que mucha gente se identifica?.

Su parte terminó con el mensaje sorpresa de su mejor amiga, Danna Paola, de la que justo él también contó que lo ayudó a convertirse en influencer.

-TERCER BAILE ANA ISABELLE

Ana Isabelle bailando un tango. Foto: TelevisaUnivision

A la ganadora de la gala pasada le tocó un tango, el emblemático tema de ‘Betty La Fea’, y su interpretación fue como todas hasta ahora: única y perfecta. Y los jueces se lo dejaron saber.

Isaac: ?A mí me gustaste desde la primera semana, eres una gran bailarina, creo que tienes que trabajar en cosas para limpiar un poquito más y subir el nivel, hay que cuidar los hombros porque ahora nos interesa ver el progreso?.

Paulina: ?¡Qué buena estuvo esa dinámica con tu pareja!, el tango es complicado, pero entras en personaje, me gusta mucho?.

Roselyn: ?A mí me gusta mucho, no tengo nada que criticar, el tango te queda muy bien, la conexión estuvo ahí, noté algo al final una cosita pero no se si fui yo?.

-CUARTO BAILE FERDINANDO VALENCIA

Ferdinando Valencia impresionó a los jueces. Foto: TelevisaUnivision

Para quien desde el primer día dijo que el baile no era lo suyo, supo cómo buscar el truco para que de todos modos encante en la pista. No le tocó fácil este mambo de la película ‘La Máscara’. Sin embargo, como él mismo confesó luego, se apoyó en lo que siempre utiliza para cualquier arte que se le ponga en frente: la interpretación y disfrutárselo.

¿Qué opinaron los jueces?

Paulina: ?Se te nota la sonrisa, se te nota lo entretenido, los pies por ahí se te ve por todas partes, pero se te ve muy bonito, por ahí los pies coordinarlos con la sonrisa?.

Roselyn: ?Me gustó mucho, me divertí, misión cumplida, te divertiste me divertí. De momento hubo un revolú, pero no importa porque la pasé muy bien contigo, estabas pendiente?.

Isaac: ?Me la pasé bien, estuve contigo, me entró el baile, es parte del arte invitar a lo que hacemos, es una cualidad artística y la tienes. Lo único que me hubiera gustado un poquito más que soltar la cadera, pero fuera de eso?.

-QUINTO BAILE BRENDA KELLERMAN

Brenda Kellerman en la tercera gala. Foto: TelevisaUnivision

El que ella sentía que iba a ser por fin el baile donde se luciría, casi la deja fuera de la competencia, cuando terminó siendo una de los tres nominados de la noche para abandonar el reality de Univision. ¿Qué le tocó? Una salsa y una de Celia Cruz ‘Azúcar Negra’ de la película con el mismo nombre.

Pero aunque ella se sentía confiada, los jueces no opinaron lo mismo y le dijeron lo siguiente:

Roselyn: ?Se notó que lo gozaste, la salsa es algo que tienes que nacer en la sangre, lo gocé pero no te vi natural, luchaste por esta disciplina que no es fácil, es algo completamente diferente y te lo agradezco. Los piecitos no están bien precisos?.

Isaac: ?Te viste más libre que en el tango, lo cual me da mucha esperanza para esta competencia, lo hiciste muy bien. Técnicamente necesitas trabajar más porque la competencia está dura, me gustaría que dieras el próximo paso, si continuamos en esta competencia que dieras más?.

Paulina: ?Te ves guapísima, me gusta cómo trabajan juntos, las piruetas se ven un poco torpes, quizás hay que ensayarlo un poco más. En general lo vi súper bien, salvo esas dos o tres cositas, pero te ves guapísimas, si de repente hay dos piruetas que te sientes insegura, pedir que quede una o cambiarlo por otro?.

Esta última sugerencia de Rubio fue algo con lo que no coincidió su colega, Hernández, pues para él no se trata de modificar, sino de lograrlo, que si hay dos piruetas pueda hacerlas y bien.

-SEXTO BAILE MARÍA LEÓN

Mari?a Leo?n bailando en la tercera gala. Foto: TelevisaUnivision

La ganadora de la noche y la que muchos auguran que podría ser la ganadora de la temporada también. A María León le tocó un foxtrot del tema y la película ‘Pretty Woman’. Fue tan mágico cada paso que dejó a todos, como en su momento Jorge Anzaldo, con la boca abierta.

¿Qué le dijeron los jueces a la que luego anunciarían como la mejor de la noche?

Isaac: ?Habíamos hablado sobre ver otras facetas de interpretación, y creo que hoy haz hecho un trabajo muy especial. Me gustaron tus líneas, fue algo muy bonito, me transporté, hoy hiciste un muy buen trabajo, fuiste muy disciplinada en tu postura?.

Roselyn: ?Verte bailar es una delicia, y te agradezco porque te pedí otra cosa y hoy me enseñaste cátedra de la danza, todo regio?.

Paulina: ?Me gusta mucho cada día que te veo, me gustan tus ensayos, se tu carrera, los obstáculos son los que nos hacen. Veo el peinado de mi mami y se me pone la piel chinita, muchas gracias?.

-SÉPTIMO BAILE MIGUEL MARTÍNEZ

Miguel Marti?nez en la tercera gala de Mira Quie?n Baila. Foto: TelevisaUnivision

El último baile fue para Miguel Martínez, quien sorprendió con este ritmo urbano, con piruetas y pasos difíciles incluidos, y aunque los jueces lo alabaron, se sorprendieron, los sorprendidos terminamos siendo todos cuando al final fue uno de los tres nominados. View this post on Instagram A post shared by Mira Quie?n Baila (@miraquienbaila)

Y si no nos crees de por qué terminamos sorprendido con la nominación, mira lo que le dijeron los jueces:

Paulina: ?Me gusta mucho este ritmo en ti, porque te sacaron de ese guapo galán que está bien, es bueno que te saquen, se te ve disfrutando, y mi hijo Eros se va a morir cuando vea esta pieza, porque le va a encantar?.

Isaac: ?Me gustó la relación que tenían, tuviste suerte de tener a Génesis en esta pieza, te sentí nervioso al principio, una vez que entrelazan los pies en el círculo, te sentí un poco más libre. Me gustó tu trabajo, que hiciste, que te animaste, haz hecho un progreso en la competencia y eso se vale?.

Roselyn: ?Me divertí mucho, preciso, lo urbano te queda muy bien, el breakdance que hiciste ahí te quedó muy bien, las transiciones super chéveres, me lo gocé, me gustó?.

Una vez terminada la ronda, llegó el momento de la invitad, Claudia Martin de ‘Los Ricos También LLoran’, quien sorprendió con un baile muy sensual de la canción que es la apertura de la telenovela de las 9/8 PM Centro de Univision. View this post on Instagram A post shared by Mira Quie?n Baila (@miraquienbaila)

LA MEJOR DE LA NOCHE Y LOS NOMINADOS:

El momento más difícil para todos, lo bueno que es conocer a quién es el ganador de la noche que, como te contamos fue María León y conocer los ‘salvados’, y los nominados. Uno por uno los jueces le fueron dando la noticia a cuenta gotas hasta que por fin quedaron en peligro Michelle, Miguel y Brenda.

Como haz visto y te hemos contado, la dinámica del show es que de los tres, uno salvan sus compañeros por medio de los votos. ¿A quién? A Brenda Kellerman, que se unió al resto entre feliz, por poder seguir una semana más y triste por sus ya amigos. Mari?a Leo?n gana la tercera gala de Mira Quie?n Baila. Foto: TelevisaUnivision

Ya quedando Miguel y Michelle en peligro de ser eliminados, vino la ronda del segundo baile de ambos. Para finalmente los jueces decidir que quién abandona la competencia. La segunda en salir, pero en verdad la primera eliminada, ya que como recordamos Gabriel Coronel debió renunciar por la lesión, fue Michelle González.

Es tanto amor que se ha formado en el grupo, que pese a que Miguel se estaba salvando, se puso a llorar por Michelle y el resto del grupo se acercó a abrazarla y consolarla.

