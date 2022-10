Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, celebra Halloween con una sesión de fotos

Halloween cada vez está más cerca y Alaïa Costa López, la hija de Adamari López y Toni Costa, ya se disfrazó para comenzar a festejar este día en el que es habitual que las personas luzcan atuendos que hagan referencia a personajes que puedan causar miedo.

La pequeña de 7 años posó con un vestido negro y botas del mismo color y usó una diadema con murcielagos, algo muy tradicional de verse en estos días. A través de un video en formato reel, con una música asociada a la festividad, se mostraron las fotos de Alaïa posando ante un fondo púrpura, con más murciélagos y calabazas blancas con caras de terror.

“Me disfruto mucho Halloween. ¿A ustedes les gusta esta época?”, fue el mensaje con el que acompañaron el video en la cuenta de Alaïa, la cual es supervisada y manejada por sus padres.

“Yo en lo particular no celebró esta fecha. Estas muy linda, Alaia. Gracias a Dios tienes unos padres y una familia que te aman muchísimo”, “Tienes un papá y una mamá muy muy excelentes, y amorosos te adoran con la vida. Eres una niña feliz porque ellos te hacen la vida alegre.. Gracias a Dios” y “Hermosa Alaia con tu cara tan tierna no das nada de terror lo que causas es mucho amor” son algunos de los mensajes que le dejaron a la hija de López y Costa.

Hace algunos días Alaïa vivió un lindo momento junto a su padre Toni Costa, quien finalmente tiene su propio hogar. La pequeña fue a conocer el lugar y el bailarín y coreógrafo español detalló que estaba muy emocionada por poder decorar su nueva habitación tal como ella quisiera.

“Alaïa cuando entró a la casa le dije ‘bueno, tienes que elegir tu cuarto’. Subió, vio el master, dijo ‘este me gusta’ yo le dije ‘mi amor, ese es mío, pero tú puedes estar ahí si quieres. Allá están tus cuartos’ y eligió el que yo pensaba que quería para ella. Contentísima. Ya quiere decorarlo, los tonos, el papel. Quiere un espejo para maquillarse, una televisión para ver sus dibujos. Así que bueno”, expresó Costa a través de un video en Facebook.

