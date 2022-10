Matthew Perry habló sobre su romance con Julia Roberts y reveló por qué rompió con ella

Todavía no salie a la venta, pero ya está dando que hablar. ?Friends, Lovers and the Big Terrible Thing? es el libro de memorias de Matthew Perry, que estará disponible a partir del 1 de noviembre, en el que el actor habla de su pasado de adicciones, el éxito de ?Friends? y sus romances más célebres. Por ejemplo, hay un capítulo especial dedicado a Julia Roberts, con quien mantuvo una relación en los 90 y a quien él dejó por su inseguridad.

Todo comenzó en el set, cuando ella entró para hacer una participación especial en la exitosa serie ?Friends?, interpretando a Susie Moss, la compañera de clase con la que se reencuentra Chandler Bing, el personaje de Perry. De hecho, se dijo que Roberts solo puso como condición para estar que su personaje tuviera una historia con Bing, motivo por el cual fue el propio actor quien la llamó en persona para hacerle la propuesta.

Según cuentan, los actores se conocieron poco antes de rodar y coqueteaban mucho por fax. ?Julia le preguntó por este medio: ?¿Por qué debería salir con Matthew??, y todos los que formábamos parte del equipo de guionistas lo ayudamos a explicar por qué. Podría haberlo hecho muy bien sin nosotros, pero estábamos en el equipo Matthew y queríamos ayudarlo?, explicó una de las guionistas de Friends, entre risas.

La química que se vio en pantalla fue innegable; química que rápidamente traspasó la pantalla haciendo que los fans no se equivocaran. ?No sé si Julia se enamoró de Matthew a primera vista, pero salieron muy rápido. Y yo me sentí como Cyrano de Bergerac: Chandler va a salir con Julia Roberts y yo voy a volver con mi novia normal a casa?, recordó con humor Jeff Astrof, otro de los guionistas.

Lo cierto es que desde el día uno Perry quedó flasheado por el encanto y la belleza de la actriz y comenzaron a salir. Fueron juntos a Nuevo México y hasta hubo presentación familiar. ?La dejé entrar, tanto figurativa como literalmente, y comenzó una relación. Ya éramos pareja cuando empezamos a filmar el episodio del Super Bowl de Friends?, reveló el actor en The Times of London.

Y si bien parecía que todo marchaba sobre ruedas, al cabo de unos meses la relación terminó. ¿Los motivos? Fue Perry quién decidió romper el noviazgo debido a sus inseguridades y su infierno con las drogas y el alcohol. ?Dos meses después, estaba soltero. Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Había estado constantemente seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? No fui suficiente; nunca podría ser suficiente. Estaba roto, doblado, no digno de ser amado?, confesó en referencia a sus adicciones.

?Así que en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, rompí con la hermosa y brillante Julia Roberts. Ella podría haberse considerado a sí misma en un barrio pobre con un chico de televisión, y el chico de la televisión ahora estaba rompiendo con ella. No puedo comenzar a describir la expresión de confusión en su rostro?, agregó, dando cuenta que su decisión tomó por sorpresa a la actriz.

Si bien esta historia de amor no duró mucho, dejó una escena que todos los fans de la serie recuerdan: esa en la que Chandler se encuentra medio desnudo en el baño de un restaurante y solo lleva la ropa interior de Susie (Julia Roberts), quien se vengó por un antiguo chiste que él le hizo cuando iban juntos a la escuela. El capítulo ?que vieron 52.9 millones de espectadores? también guarda otro secreto: aunque Julia Roberts ya era famosa, estaba muy nerviosa durante el programa por tener que actuar en vivo frente al público. No lo había hecho desde que tenía 15 años y el equipo tuvo que apoyarla porque, según cuenta el director de los dos episodios, Michael Lembeck, ?sintió un pánico escénico extraordinario?.

