Video: Reina de belleza mexicana se cae en el escenario y pierde su oportunidad de ganar la corona

Este miércoles 25 de octubre se llevó a cabo la gran final del certamen de belleza “Miss Grand Internacional”, misma que se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones Sentul, en Bogor Indonesia, y en el cual participan 68 mujeres que aspiran a alzarse con la corona.

México era uno de los países que estaría concursando por el cetro de “Miss Grand Internacional” con la representación de Laysha Salazar, una joven originaria de Hermosillo, Sonora, y que desde que arrancó la competencia se alzó como una de las grandes favoritas del público y los jueces, llegando así a ser de las 20 finalistas.

Sin embargo, la ilusión de Salazar y de todo su país de coronarse en este concurso de belleza terminó luego de que sufriera una caída en la pasarela, lo que le costó llegar a las 10 que estarán disputando el título.

La mexicana se encontraba desfilando un traje en color rosa cuando de pronto resbaló, pero como toda una profesional se puso de pie, mostró una enorme sonrisa y siguió modelando el conjunto. A pesar de la caída, los asistentes le aplaudieron y gritaron su nombre mientras seguía luciendo fabulosa. View this post on Instagram A post shared by QUEENS ME?XICO (@queens.mexico)

Finalmente, la corona de Miss Grand Internacional quedó en manos de Brasil. Pese a esto, los mexicanos aplaudieron la destacada participación de Laysha. View this post on Instagram A post shared by ???? ????? ????????????? (@missgrandinternational)

