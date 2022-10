Alejandra Espinoza no celebra Halloween y le molesta que en la escuela católica a la que va su hijo sí lo hagan

Para Alejandra Espinoza la celebración de Halloween va en contra de sus creencias religiosas, razón por la cual no comparte las fiestas populares que se generan en torno al tema y tampoco permite que esta fecha entre en mayor contacto con la vida de su hijo. Sin embargo, su postura y el trabajo realizado en torno a esto, ahora entró en conflicto, porque el colegio al que asiste su hijo tendrá una celebración cuyo tema será Halloween y esto le molesta, porque la institución es católica.

Recientemente habló sobre esto a través de su cuenta de Facebook en donde dijo lo siguiente:

“Desde que empezó octubre en la escuela de Matteo han estado hablando de Halloween y tanto el viernes como el lunes va a haber una fiesta y él, como no lo celebra, no va a ir. Hablé con la maestra y me dijo que él iba a ser el único niño que no festejaría, pero lo que más me molestó es que es una escuela católica y el padre les dijo a todos los niños que a Dios le gustaría mucho estar aquí, cuando el verdadero significado del Halloween es totalmente diferente“.

La actriz y conductora de televisión está orgullosa de su hijo por cómo éste ha manejado la situación, más no de cómo lo ha hecho la institución en si. Espinoza afirma que lo único que le ha dado paz es una reflexión que nació de su propio hijo. Iban de camino a la escuela, ella tenía planeado conversar con la directora por lo que el sacerdote había dicho en una asamblea con los niños, hasta que su hijo le dijo: “Es que sabes qué mamá, no van a entender? si tú y yo sabemos es suficiente”.

Cabe señalar que tanto ella como su hijo encontraron paz, además, en las palabras que compartió la abuela del menor, suegra de Alejandra, quien comparte también la misma postura de la actriz en cuando a no celebrar estas fechas.

Alejandra Espinoza reflexiona que ella jamás esperó que la celebración de Halloween fuera algo que le diera problemas, sobre todo porque su hijo está en una institución católica, sin embargo, parece que todo este mes de octubre sí ha sido duro para ella. Los compañeros de su hijo, por otra parte, saben que Matteo no celebra estas fechas y ellos no lo presionan, nada más le preguntan sus razones y él de vez en cuando explica las suyas.

