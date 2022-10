Alejandro Basteri asegura que Luisito Rey no era tan malo: “Tuvo una vida muy difícil”

Desde que se reveló el desarrollo de ‘Luis Miguel, la serie’, la noticia causó un revuelo único entre la prensa latinoamericana, en especial la mexicana. Todos estaban sorprendidos de que el artista, apodado como ‘El Sol de México’, diera su aprobación a una bioserie de su persona.

Por primera vez, Luis Miguel hablaría sobre algunos aspectos de su vida y sin duda una de las cosas que dio mucho de qué hablar fue la relación que tuvo con su padre, Luis Rey, quien habría sido demasiado dominante con él, además de ser señalado por presuntamente tener algo que ver en la desaparición de su madre, Marcela Basteri.

¿Luis Rey, el papá de Luis Miguel, era como se retrató en la serie de Netflix? Alejandro Bateri respondió con su versión

Alejandro Basteri concedió una reveladora entrevista al show televisivo ‘La divina noche’, en Argentina, en la que pormenorizó detalles no conocidos de su progenitor.

Fue ahí donde el hermano menor de Luis Miguel resaltó que su papá era hijo prodigio y que por mucho que lo pongan como el villano de la historia, no era tan malo.

Y es que de acuerdo con lo que se vio en la serie, Luisito Rey aprovechó cualquier momento para poder explotar el talento de Luis Miguel, lo que le provocaría serios conflictos con su hijo cuando este ya fue mayor de edad, sin embargo, Alejandro Basteri respondió con su versión.

“(El personaje estuvo) muy exagerado. Mi papá era hijo prodigio, era de la familia de los Gallego (…), era el hijo menor, que llevó a toda la familia adelante porque desde los 5 años aprendió, gracias a mi abuelo Rafael, a tocar la guitarra, a componer, a cantar y hacía coplas… siempre estuvo trabajando en lo mismo que supo guiar a su primogénito“, señaló.

“Mi papá, por mucho que lo pongan como medio malo, no era tan malo. Tuvo una vida muy difícil” Alejandro Basteri

Tras sus declaraciones, queda claro cómo la imagen y el aprecio que ambos tienen por Luis Rey es totalmente diferente.

En cuanto a la desaparición de su madre, la serie logró hacer volver a su memoria la época en que se le perdió el rastro a Marcela Basteri y al respecto dijo: “Creo que en la serie abrieron demasiados canales donde probablemente, yo por canales de protección propia, no me acordaba, tenía un bloqueo total. Yo tenía 14 años cuando perdí a mi mamá y no me acuerdo porque lo tengo bloqueado”, indicó Alejandro.

